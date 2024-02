Los cinco hermanos Culkin trabajarán juntos por primera vez





21/02/2024 - 18:47:24

Macaulay y Kieran Culkin estarán acompañados por sus hermanos Rory, Christian y Shane en el sexto episodio de El segundo mejor hospital de la galaxia, la serie de animación que se emite actualmente en Prime Video. Su hermana Quinn, el único miembro restante del clan, no ha querido sumarse a esta peculiar reunión familiar a pesar de que ella también cuenta con experiencia en la industria.

Los cinco hermanos Culkin trabajarán juntos por primera vez El episodio se estrenará este mismo viernes, e incluirá guiños y chistes sobre su dinámica familiar y de su turbulenta infancia. En un adelanto que fue publicado por Entertainment Weekly, uno de los personajes asegura: "Compartimos todo, hasta las salivas digestivas". Otro bromea con que van a "llevar nuestra infancia feliz a nuestra adultez feliz". Será la primera vez que los hermanos trabajen todos juntos a pesar de que a lo largo de los años han coincidido en distintos proyectos, porque los cinco comenzaron a trabajar como actores infantiles desde una edad muy temprana. Kieran apareció junto a Macaulay en Pobre Angelito, la franquicia cinematográfica que le convirtió en una estrella durante los 90, y Rory, por su parte, interpretó a una versión más joven de su famoso hermano en la comedia de 1994 'Richie Rich'. Macaulay y Kieran son quienes más éxito han cosechado en Hollywood, mientras que Christian y Shane se fueron alejando de las cámaras según se hacían adultos. La fama de Macaulay alcanzó su punto álgido cuando aún era un niño, pero la trayectoria de Kieran se desarrolló de forma más paulatina. Aunque de pequeño apareció en películas como Las normas de la casa de la sidra y El padre de la novia, y de adulto continuó trabajando en producciones indie como Scott Pilgrim vs. the World, el aplauso de la crítica y el público no le llegó hasta que en 2018 consiguió un papel en la serie Succession, que le ha valido un Globo de Oro, un Emmy, un premio del sindicato de actores y dos Critic's Choice Awards. Kieran nunca sintió envidia de la carrera de su hermano mayor, porque le daba lástima verle lidiando con la presión del estrellato. A día de hoy, Macaulay lleva más de dos décadas retirado de la escena pública y del cine más comercial porque no extraña en absoluto su etapa de mayor éxito. Para él, su infancia fue una época marcada por los malos tratos sufridos a manos de su padre, a quien define como "un mal hombre y una persona violenta" que le obligó a grabar su participación como presentador de Saturday Night Live memorizando todo el guion con 11 años a pesar de que el resto de celebridades usaban notas ocultas en el plató como ayuda. Macaulay, Kieran, Rory, Christian, Shane y Quinn tenían dos hermanas más: Dakota, que falleció en 2008 con 29 años atropellada por un coche, y Jennifer, que era su medio hermana por parte de padre y murió en el 2000 a causa de una sobredosis.