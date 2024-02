Kim Kardashian en el ojo del huracán tras vender cartera sucia por $us 70.000





21/02/2024 - 18:41:48

Es un secreto a voces que Kim Kardashian tiene un closet de ensueño, repleto de ropa de lujo y una impresionante colección de zapatos y carteras. Como otras famosas, a veces revende algunas de sus piezas en la página familiar kardashiankloset.com. Sin embargo, la empresaria enfrenta duras críticas luego de que pusiera a la venta uno de sus bolsos Hermès en mal estado y "sucio" por casi $us 70,000, según reportes de Page Six. El exclusivo diseño del bolso Birkin de cocodrilo gris mate estaba descrito en el portal como que estaba en buenas condiciones y que había "algo de decoloración en las asas y en las esquinas inferiores de la parte inferior, y pequeños rayones en el metal" bajo el precio de $69,995.00. Además, el artículo tampoco incluye el certificado Cites el cual indica la protección de especies de animales y plantas para garantizar que la demanda comercial no amenace su supervivencia en la naturaleza. Al darse cuenta de esto, los fans inmediatamente comenzaron un interesante debate en la red social Reddit sobre porqué la magnate vendería este artículo a este precio si se aprecia que las asas estaban perdiendo su color y se veían marrones. "¡Puede ser tuyo por sólo $70k! En serio, ¿qué tan desesperados están por el dinero? ¿Y por qué a nadie le resulta extraño que estos 'multimillonarios' venden su ropa de segunda mano?", se lee en la publicación original que se hizo viral. Algunos consideraron que este es un paso inteligente de la familia Kardashian, otros no: "Mi idea es que lo vendan en el armario y luego hagan una donación a la iglesia de Kris para compensar los impuestos que adeudarían", "Cualquiera que les compre esto es un idiota, ni siquiera se molestan en restaurarlo o almacenarlo correctamente. ¿Es esto siquiera una pieza real? ¡Realmente no tienen vergüenza!", "¡70 mil por una bolsa sucia, santo infierno!", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Hasta el momento, la fundadora de Skims, de 43 años, no se ha pronunciado en torno a las críticas de los fans.