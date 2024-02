Evismo cierra filas por Evo Presidente y le pide a García Linera no meterse





21/02/2024 - 17:17:06

Opinión.- Las declaraciones del exvicepresidente Álvaro García Linera, respecto a que la mejor candidatura para los comicios 2025 es Andrónico Rodríguez para la Presidencia y Evo Morales a la Vicepresidencia, no le cayeron nada bien al “evismo”. Las aseveraciones de García Linera fueron realizadas ayer, en el marco de una entrevista exclusiva con el programa Que No Me Pierda (QNMP), difundida por la casa televisiva Red Uno, donde el exacompañante de Morales en la conducción del país por 14 años, analizó la profunda crisis que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS), donde “evistas” y “arcistas” se diputan el liderazgo del partido azul. "Lo que pasa es que, si es que se va dividido, ojalá no se vaya así, (pero) todo parece apuntar a que van a ir divididos, la mejor candidatura no cabe duda es la de Andrónico-Evo. Andrónico adelante. Es que ya el Gobierno ha proscrito a Evo de la candidatura (a la presidencia) y seguramente el Tribunal Electoral está en coordinación con el Gobierno y va a proscribir a Evo. (Entonces) frente a eso, ¿qué le queda a Evo? Ir como vicepresidente", expresó García Linera. ROTUNDO RECHAZO El primero en salir a la palestra pública para rechazar dicha lectura fue el diputado “evista” Héctor Arce, quien dejó en claro que, para el MAS “ayer, hoy y mañana” el único candidato a la presidencia del país es Evo Morales. “Quiero aclarar, no estoy en contra de nuestro hermano Andrónico, a quien le tengo un profundo cariño y aprecio, compañero joven que ha ido construyendo su liderazgo pero que, seguramente, por ahora, nuestro candidato de acuerdo a las determinaciones del MAS ayer fue Evo Morales, hoy nuestro candidato a presidente de las Elecciones 2025 es Evo Morales y mañana, va a ser nuestro candidato Evo Morales”, señaló, Arce. Arce indicó que García Linera tiene derecho a expresar sus ideas, pero lo que “indigna”, aseguró, es su “actuar cobarde y desde la oscuridad”. INSTA A VISITAR A MORALES Previo a ello, lo llamó “infiltrado”, “oportunista” y “traidor”. También lo instó a visitar a Morales en el poblado chapareño de Lauca Ñ, comunidad donde actualmente vive para conversar con el expresidente, “si de verdad le interesa el país y el MAS”. Incluso, le ofreció cancelar sus pasajes, ya sean aéreos o terrestres, para visitar a Morales. Así mismo, aseguró que, con dicha postura de no aceptar la candidatura de Morales, el exvicepresidente actúa igual que la derecha y Estados Unidos. “Álvaro García Linera actúa como igual que la derecha que no acepta la candidatura de Evo Morales, ni la Presidencia. Segundo, García Linera actúa como la derecha, porque busca dividir y confrontar al Trópico de Cochabamba (…) Actúa como la derecha, porque dice: ‘Evo no es profesional y Andrónico, sí. Y, también, actúa igual que la derecha, porque dice: ‘Quien sea candidato a presidente por el MAS, pero no Evo Morales”, aseveró. ‘NO SE META’ En la misma línea y arropado por dirigentes de Chimoré, municipio de Trópico cochabambino, el senador “evista” Leonardo Loza salió al frente y reprochó las declaraciones de Álvaro García Linera. Le pidió no entrometerse con el Trópico y tampoco con temas “políticos, internos y orgánicos del MAS. “Queremos decirle al señor licenciado Álvaro García Linera que no se meta con el Trópico de Cochabamba, que no nos busque, que nos divida a la región del Trópico, que no actúe al mejor estilo neoliberal. Al hermano Evo lo ninguneó, lo trato de no profesional (…) que no se meta a temas políticos, internos, orgánicos del MAS”, enfatizó, Loza. Finalizó, llamándolo vocero de la derecha y del Gobierno.