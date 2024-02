Iván Lima sugiere otro referendo contra Evo Morales





21/02/2024 - 16:52:20

El ministro de Justicia Iván Lima manifestó que el 21F es definitivo, pero sugirió realizar un nuevo referendo para que ese resultado del referendo de 2016 quede claro contra Evo Morales. El #21F es definitivo de acuerdo con nuestra Constitución, solamente Evo insiste en NO cumplir, posteó en su cuenta de X este miércoles. También preguntó si ¿Será que la Asamblea Legislativa autoriza un nuevo referéndum por 2/3 de votos?. El voto puede realizarse el día de la elección judicial, y de esa manera elegimos nuevos magistrados y despedimos a quien destruyó la independencia judicial, escribió Lima. Dijo también que el TSE puede incluir un ánfora más y el pueblo puede decidir este año un cambio real y verdadero en la #Justicia. El #21F es definitivo de acuerdo con nuestra Constituci�n, solamente Evo insiste en NO cumplir. �Ser� que la Asamblea Legislativa autoriza un nuevo refer�ndum por 2/3 de votos?. El voto puede realizarse el d�a de la ELECCI�N JUDICIAL, y de esa manera elegimos nuevos MAGISTRADOS y� pic.twitter.com/DUa2LKxEVl — Ivan Lima Magne 🇧🇴 (@ivanlimamagne) February 21, 2024 Lima se pronunció cuando se cumplen ocho años del referendo del 21 de febrero de 2016, conocido popularmente como 21F, donde la mayoría de la población propinó un revés a Evo Morales rechazando la posibilidad de modificar la Constitución para permitirle otra reelección. Mediante su cuenta de X, el Ministro señaló que el 21F es definitivo de acuerdo con la Constitución, pero “solamente Evo insiste en NO cumplir”. Las respuestas que recibió en ese post van desde que con esa posición reconoce que Morales está habilitado para las próximas elecciones y de que el gobierno tiene miedo de que Evo pueda participar ganando a la opción de Arce, entre muchos otros mensajes. Lima puso en su publicación una imagen con el texto “Bolivia dijo No” y el rostro de Evo Morales cubierto. “Exigimos otro referéndum para que quede claro”, agrega el gráfico.