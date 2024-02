Empresa japonesa convertirá residuos de madera en combustible para aviones





21/02/2024 - 11:12:30

El fabricante japonés de papel industrial Daiko Paper comenzará a producir a partir de 2027 bioetanol de segunda generación utilizando residuos de madera de construcción que servirá como materia prima para Combustible de Aviación Sostenible (SAF). Daiko Paper invertirá aproximadamente 20 mil millones de yenes (133 millones de dólares), con subsidios y encargos de la Organización de Desarrollo de Energía Nueva y Tecnologías Industriales (NEDO), para instalar equipos que produzcan este tipo de bioetanol. Se considera que el SAF emite entre un 70% y un 90% menos de dióxido de carbono durante el ciclo de vida del combustible (incluida la recolección de materias primas, refinado y quema) que el combustible estándar para aviones. El Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón prevé que el SAF se mezcle con combustible de aviación regular y planea aumentar la proporción de su uso al 10% del combustible utilizado por las aerolíneas nacionales para 2030. Pese al esfuerzo, Japón aún va a la zaga de Europa y Estados Unidos en el desarrollo de cadenas de suministro de Combustible de Aviación Sostenible. DIFERENCIA CON EL BIOETANOL ACTUAL Hasta ahora, el bioetanol de primera generación es producido a partir de maíz y caña de azúcar, pero existe la preocupación de que centrarse en este proceso pueda afectar el suministro de alimentos de Japón, que depende de las importaciones de productos agrícolas. El aceite de cocina usado es otra materia prima común, pero existen desafíos en su adquisición estable, ya que es difícil establecer una red de recolección entre los restaurantes. Taiko Paper, que fabrica papeles para embalaje y elimina residuos industriales, producirá bioetanol de segunda generación a partir de recursos no comestibles como biomasa lignocelulósica y residuos de madera de construcción. Sus nuevas instalaciones permitirán un proceso de sacarificación, fermentación y destilación necesarios para producir esta materia prima. Producirán 20.000 kilolitros al año de bioetanol desde 2027 y lo venderá a mayoristas de petróleo y otras empresas que producen SAF. ¿POR QUÉ URGE PRODUCIR BIOETANOL? Se espera que el costo de producción de bioetanol derivado de residuos de construcción sea más caro que el derivado de vegetales, pero si el volumen de suministro aumenta en el futuro, la competitividad de la producción de Taiko Paper mejorará. El Nikkei dijo que empresas papeleras japonesas como Oji Holdings y Nippon Paper Industries también están avanzando con planes para producir bioetanol derivado de la madera como materia prima para SAF. Existe una necesidad urgente de establecer una red de adquisiciones estable para SAF desde la perspectiva de la seguridad económica para las compañías japonesas, ya que es posible que las aeronaves que no utilicen una cierta cantidad de SAF no puedan prestar servicio en aeropuertos extranjeros en el futuro, quizá en 2050. (RI/International Press)