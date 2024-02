García Linera: Andrónico es el candidato joven a diferencia de los geriáticos Mesa, Quiroga y Doria Medina





21/02/2024 - 05:25:22

El exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, ve a Andrónico Rodríguez como la mejor opción para continuar con la segunda etapa del Movimiento al Socialismo (MAS) como el único candidato joven a diferencia de los que llamó "geriátricos" como Mesa, Quiroga y Doria Medina “Andrónico es joven, a diferencia de todos los demás candidatos geriátricos de la derecha, comenzando por Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Doria Medina, que deberían estar cuidando a sus nietos; es indígena, es sindicalista y profesional”, sostuvo el ex vicepresidente a la Red Uno “Él es el rostro de la Bolivia que hemos construido”, afirmó García Linera al señalar que eso fue logrado al empoderamiento de la clase indígena que se promovió en la gestión de Evo Morales. La ex autoridad resaltó que, si el MAS se divide hasta el 2025, la mejor candidatura es Andrónico- Evo. “Andrónico debe ir como candidato a presidente. Lo que pasa es que la candidatura de Evo ya fue proscrita y la única opción es que vaya como vicepresidente”, afirmó a la Red Uno al manifestar que el joven candidato es el único que podría alcanzar el 55% de los votos. El ex vicepresidente también se manifestó sobre el 21F, al asegurar que Evo Morales no tuvo ninguna responsabilidad, y a pesar de no haber cumplido con el mandato del referéndum, el ex mandatario debió seguir ejerciendo sus funciones.

Jorge Richter: “En el 2025 lo importante no será el candidato, sino las propuestas" Jorge Richter, vocero Presidencial, se refirió sobre la postura del ex vicepresidente Álvaro García Linera, que propuso que la solución para el MAS, llega con la candidatura de Andrónico, actual presidente del Senado. En este tema, aseguró que para las próximas elecciones presidenciales, “no se puede reducir todo a una cuestión de candidaturas". “Debemos entender que en 2006, no se tenían interpelaciones de los nuevos liderazgos. Transcurrido 18 años del proceso, estos liderazgos están interpelados, en sus capacidades democráticas y en la mirada económica del país, entre otros”, sostuvo la autoridad a la Red Uno. Desde esa perspectiva, recalcó que lo que va a ser importante en el 2025, son "las propuestas que se realicen a los bolivianos: en materia de instituciones, reforma a la justicia, al sistema educativo, al sistema de salud, al sistema de régimen penitenciario, a la lucha contra el narcotráfico y así a un abanico de instituciones que tienen que adecuarse a nuestro tiempo", explicó.