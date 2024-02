Justin Timberlake engañó a Cameron Diaz con modelo de Playboy





20/02/2024 - 19:59:49

La ex modelo de Playboy Zoe Gregory afirma que se relacionó con Justin Timberlake cuando el cantante salía con Cameron Diaz. La rubia, ahora de 49 años, le reveló al Daily Mail que conoció a Timberlake en una fiesta en la Mansión Playboy y que ella fue la primera en acercarse a él. Gregory afirmó que, inicialmente, el cantante de Rock Your Body se negó porque estaba saliendo con Cameron Díaz, pero cuando ella lo sedujo más y le dijo que la estrella de Los ángeles de Charlie "no estaba con él ahora", él accedió. "No quería parecer un cobarde", le dijo al medio. “Ambos entramos en ambiente, nos quitamos el equipo, hasta los pantalones cortos, y terminamos jugando”. La estrella de cine para adultos aclaró que ella y Timberlake "no tuvieron relaciones sexuales", pero sí hubo caricias y se besaron. Gregory expuso anteriormente que tuvo una cita con Alex Rodríguez. En 2019, afirmó que A-Rod le mandó mensajes de texto apenas unas semanas antes de proponerle matrimonio a Jennifer Lopez. “Se estaba comportando como un perro sucio, parecía un tipo necesitado y cachondo”, dijo Gregory al diario The Sun en ese momento. "Si él está haciendo esto hasta el momento en que le propone matrimonio, simplemente no es justo". El historial amoroso de Justin Timberlake fue expuesto recientemente. Britney Spears acusó recientemente al cantante de Cry Me a River de haberla engañado varias veces durante su relación. La Princesa del Pop afirmó en sus memorias The Woman in Me, publicadas en octubre de 2023, que Timberlake le había sido infiel con “otra celebridad”. En ese momento se rumoró que el ex miembro de *NSYNC le había sido infiel con Nicole Appleton del grupo All Saints en el 2000. El cantante se ha visto envuelto en otras situaciones comprometedoras desde entonces. Apenas unas semanas después de su separación de Cameron Díaz en 2007, se le vio hablando con Jessica Biel en una fiesta de los Globos de Oro. El músico y la actriz salieron durante algún tiempo y en 2010 se dijo que la había engañado con Olivia Munn, sin embargo, negó las acusaciones a través de su representante. Timberlake y Biel superaron ese obstáculo y se casaron en 2012 y tuvieron dos hijos juntos. Sin embargo, en noviembre de 2019, el ex miembro de la boy band fue sorprendido tomando de la mano a Alisha Wainwright, su coprotagonista en la película Palmer.