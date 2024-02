Apple revela una forma segura de secar un iPhone, y no es con un paquete de arroz





20/02/2024 - 19:17:14

RT.- El gigante tecnológico Apple advierte que el arroz no ayuda a sacar el agua del iPhone, y sugiere otra forma de secar el teléfono sin riesgo de dañarlo. En un nuevo documento de soporte publicado este enero, la compañía dice que, en caso de que un iPhone no se cargue y avise que hay líquido en el conector, es mejor no usar el método habitual de ponerlo en un paquete de arroz lleno con el objetivo de que absorba la humedad. Apple señaló que las partículas finas del cereal pueden dañar el dispositivo, por lo que de esa forma no se resuelve el problema del agua en el conector. Asimismo, otros métodos que el fabricante no recomienda son secar el teléfono con una fuente de calor externa o de aire comprimido y el uso de un objeto extraño, como un hisopo o una toalla de papel. Por el contrario, la compañía aconseja a sus clientes que golpeen suavemente el teléfono en la mano con el conector hacia abajo para eliminar el exceso de líquido y, a continuación, lo dejen durante unos 30 minutos en un lugar seco y con buena ventilación. Si el problema persiste, hay que dejarlo más tiempo, ya que puede tardar hasta 24 horas en secarse por completo. Los modelos modernos desde el iPhone 12 pueden soportar la inmersión en agua a una profundidad máxima de 6 metros por no más de 30 minutos.