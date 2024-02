ASFI fija una banda de comisiones de 5 al 10% por transferencias y giros de dólares al exterior





20/02/2024 - 18:38:30

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) fijó de 5% a 10% la banda de comisiones por transferencia y giro de dólares al exterior superiores a los $us 1.000, en el marco de las medidas acordadas entre el Gobierno y el sector empresarial. Dentro del acuerdo Económico, Productivo y Empresarial firmado el lunes se estableció una banda en el cobro de comisiones para las transferencias y giros en el exterior, que este martes fue regulado por la ASFI. La banda de comisiones se enmarca en la Ley de Servicios Financieros y en las atribuciones que tiene la ASFI en defensa de los derechos e intereses del consumidor financiero, para normar y supervisar la correcta aplicación de tarifas, comisiones y de más cobros de servicios prestados por las entidades financieras. “En ese sentido está facultado para determinar también la gratuidad de alguno de estos servicios, así como los mecanismos que serán aplicados para su control en el marco de la función social que deben cumplir los servicios financieros”, explicó la directora de la ASFI, Ivette Espinoza. La modificación del reglamento de las tasas de interés, comisiones y tarifas establece una banda que va del 5% al 10% para el cobro de comisiones por giros y transacciones al exterior por encima de los $us 1.000. También se precisó la gratuidad bajo determinadas condiciones para transacciones en el exterior de clientes de entidades financieras que hacen transferencias, compras por internet, pagos por POS y retiro de cajeros automáticos. “Esto aplica para las transacciones que se efectivicen cada quincena de un mismo mes por montos iguales o menores a $us 1.000”, aclaró. Para establecer la nueva banda de comisiones, explicó que se hizo un relevamiento de datos que permitió determinar que de febrero a diciembre de 2023 se tuvo un promedio del 5% y 10% de comisiones, mientras que entre enero y febrero de 2024 hubo un incremento del 18% hasta el 30%, lo cual denotó un carácter especulativo. “Por lo tanto, se hizo un análisis de normalidad para establecer estas bandas para el cobro de comisiones entre el 5% y 10%”, precisó. Estas medidas no ponen en riesgo o afectan a las entidades financieras, aseguró Espinoza precisó que las transferencias en el exterior sin venta de moneda extranjera hasta los $us 1.000 son gratuitas, pero para montos mayores se fijó un 3% cuando se da en efectivo y sean para importaciones. En el caso de las transferencias en el exterior, cuando el cliente compra los dólares en la entidad se tiene una gratuidad hasta los $us 1.000 y en caso de que sea mayor estaría dentro de la banda del 5% y 10%. En el tema de los giros al exterior, también se establece que hasta $us 1.000 solamente se debe cobrar el costo del corresponsal internacional y en caso de montos mayores a $us 1.000 se aplica la banda establecida.