Presidente de la Magistratura afirma que se irá pero se queda con las ganas de bajarse a 489 jueces





20/02/2024 - 18:20:17

Erbol.- En medio de las críticas que han surgido por la prórroga de las altas autoridades judiciales, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, aseguró que se irá del cargo con la conciencia limpia, aunque con pendientes como “bajarse” a 489 jueces o completar la institucionalización del Órgano Judicial. Molina se pronunció consultado sobre el efecto que causan en su persona las críticas que reciben las autoridades judiciales, particularmente en las redes sociales. “Hay mucha cobardía, mucha infamia que se destila, mucho odio, sobre todo que se destila ahí (en las redes sociales), gracias a Dios no hemos sido víctimas recurrentes de este tipo de ataques, pero yo honestamente que sí me estoy yendo con la conciencia limpia y sobre todo con la convicción del deber cumplido”, dijo Molina en el programa La Mañana en Directo de ERBOL. “Yo estoy con la conciencia muy tranquila y lo único que estoy es aguardando a ver a qué autoridad le voy a hacer entrega de la oficina. Y, de verdad, que vamos a dejar un Consejo de la Magistratura por lo menos el mejor condiciones de las cuales hemos encontrado”, agregó. Molina ejerce como Consejero desde 2022, luego de que fue convocado como suplente para asumir la titularidad. Dijo que se han podido hacer muchas cosas durante su gestión, pero otras no se lograron. Mencionó como ejemplo el caso de los 489 jueces transitorios, los cuales iban a ser sometidos a una evaluación para su institucionalización, pero dicha iniciativa fue paralizada por una resolución constitucional, a reclamo de los propios administradores de justicia. “Me he quedado con las ganas de bajarme 489 jueces y, con todos los conflictos que ha habido, eso también por una resolución constitucional, se ha anulado. No hemos podido renovar por lo menos la mitad de la totalidad de jueces en nuestro país. Se ha logrado una institucionalización que todavía está pendiente de concluir”, manifestó. Señaló también otros casos de jueces destituidos por irregularidades cometidas en su cargo, pero que fueron restituidos por decisiones judiciales. Precisó que entre estos casos están jueces involucrados en corrupción, uno de ellos implicado en consorcio y otro que liberaba feminicidas. “Este es un problema enteramente legislativo. Los operadores de Justicia, buenos o malos, lo único que hacen es ejecutar ejercer no operar las normas que otro órgano las realiza y, la verdad, yo creo que hay temitas que nuestro país ya no dan más”, afirmó. El Presidente de la Magistratura, asimismo, se pronunció a favor de la prórroga de magistrados, para evitar la suspensión de los servicios judiciales. “Suponemos de verdad que deben existir otras alternativas constitucionales desde ya, pero alternativas mucho más efectivas que no pasen necesariamente por cerrar las instituciones de forma transitoria hasta que termine las elecciones judiciales”, agregó.