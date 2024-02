Ministro calcula $us 500 millones adicionales en ventas con la liberación de exportaciones





20/02/2024 - 18:12:24

La liberación de exportaciones de torta de soya, harina integral de soya, aceite crudo de soya y el aceite refinado de soya, y arroz y sorgo generarán al menos $us 500 millones adicionales de ventas, de acuerdo con los cálculos expuestos por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. “Consideramos que con estos incentivos vamos a tener un incremento importante. Las exportaciones agropecuarias son más o menos de 2.000 millones de dólares, entonces, entendemos que va a estar en ese orden, 2.300 (o) 2.500 millones de dólares”, proyectó sobre el impacto de la liberación de exportaciones en una entrevista con la privada Red Uno. De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el año 2023 la industria manufacturera exportó más de $us 5.556 millones, de los cuales más de $us 1.757 millones fueron producto de la exportación de subproductos de soya, incluyendo el grano de soya y sorgo, que representan el 32% de las exportaciones. La liberación de exportaciones con agilización de trámites es el primero de los 10 puntos acordados entre el Gobierno nacional y el empresariado boliviano en un acuerdo económico, productivo y empresarial para normalizar la dotación de dólares en el mercado nacional. Para dar cumplimiento a este punto, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, entregó este martes 34 Certificados de Abastecimiento Interno a Precio Justo (CIPJ’s) a las industrias oleaginosas del país. El acuerdo establece que este sector debe garantizar los productos que hacen a la canasta familiar a precio y peso justo. Pero, además, de incrementar sus ventas, desde el Gobierno nacional esperan que la industria oleaginosa incremente su producción, para generar mayor valor agregado en los productos de soya y mejorar las exportaciones en la perspectiva de retorno de más divisas al país. “A partir de estas medidas, las exportaciones pueden multiplicarse en función de mejorar la productividad por hectárea en soya, maíz y en varios de los productos agropecuarios”, consideró el ministro Montenegro. Como ejemplo, explicó que la “torta de soya puede tener un determinado precio en el mercado internacional, pero haciendo un tratamiento industrial, sacarle líquidos, puede ser una proteína mucho más valorada y costar 2.500 dólares la tonelada”.