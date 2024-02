WhatsApp prohibirá capturas de pantalla a fotos de perfil con una nueva actualización





20/02/2024 - 12:43:06

Infobae.- WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea ampliamente utilizada en todo el mundo, está trabajando en una nueva función de seguridad específicamente diseñada para los dispositivos Android. Esta actualización buscará impedir que los usuarios realicen capturas de pantalla de las fotos de perfil de otros usuarios en la plataforma. La revelación de esta innovación fue hecha por WABetaInfo, que analizó la versión beta 2.24.4.25, destacando el esfuerzo continuo de la compañía por fortalecer la protección de la privacidad en el ambiente digital. El desarrollo de esta característica es parte de una serie de medidas que WhatsApp ha estado implementando en los últimos años con el objetivo de aumentar la seguridad y preservar la privacidad de sus usuarios. Recientemente, la aplicación introdujo funciones como la posibilidad de silenciar llamadas de números desconocidos y configurar un perfil alternativo para mayor discreción. Cómo WhatsApp bloqueará las capturas de pantalla en una foto de perfil Ya hace cinco años, WhatsApp tomó la decisión de eliminar la opción que permitía guardar directamente las fotos de perfil de otros usuarios, un primer paso importante para proteger la privacidad y seguridad en la información que suministraban.

Te puede interesar: Estafa y robo de datos bancarios en WhatsApp: cómo evitar caer en la trampa A pesar de estos esfuerzos, la posibilidad de tomar capturas de pantalla de las fotos de perfil representaba aún una vulnerabilidad en lo que respecta a la protección de la privacidad, ya que permitía compartir las imágenes sin el consentimiento explícito de los titulares de las mismas. La nueva función promete cerrar esta brecha: al intentar un sujeto externo realizar una captura de pantalla, los usuarios recibirán un mensaje de advertencia o alarma lo que indica que la acción ha sido bloqueada por restricciones impuestas por la aplicación. Esta medida de seguridad, que actualmente está disponible para los participantes del programa beta de WhatsApp en Android, está programada para expandirse a una audiencia más amplia en las próximas semanas.

Qué hacer mientras llega la nueva actualización de WhatsApp Cómo todavía no está la función de bloqueo de captura de pantalla de una foto de perfil, este puede ser un método efectivo para salvaguardar la foto de perfil en esta aplicación de mensajería. Lo que se debe hacer es ajustar las configuraciones de privacidad. Este cambio permite a los usuarios limitar quién puede visualizar su imagen de perfil, ofreciendo una capa adicional de protección contra individuos desconocidos o personas con malas intenciones. La ruta para modificar estas configuraciones es sencilla y accesible. Los usuarios deben dirigirse a WhatsApp, seleccionar Configuración, ingresar a Privacidad, y finalmente a Foto de perfil. Aquí, se presentan varias opciones: “todos”, “mis contactos”, “mis contactos, excepto…”, y “nadie”. La sugerencia preferida es cambiar la configuración a “mis contactos”, lo cual restringe la visualización de la foto de perfil únicamente a las personas almacenadas en la libreta de contactos del usuario. Aunque este cambio no impide por completo que un posible estafador contacte al usuario, sí previene que tenga acceso a su imagen de perfil. La importancia de la privacidad en WhatsApp Las precuasiones y cuidados son cruciales en un contexto donde la seguridad digital es constantemente amenazada por actores maliciosos. Permitir que solo los contactos confirmados vean la foto de perfil es un paso preventivo significativo. La protección de la información personal en las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp es un tema de discusión continua. Por ello es importante reforzar la importancia de revisar y actualizar regularmente las configuraciones de privacidad en las plataformas de comunicación en línea. Los usuarios deben estar al tanto de las herramientas y configuraciones disponibles para proteger su privacidad en línea. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las estrategias para resguardar la información personal contra accesos no autorizados.