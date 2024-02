Los productores lamentan que uso de la biotecnología no se haya considerado en acuerdo con el Gobierno





20/02/2024 - 07:42:02

La Razón.- La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) lamentó este lunes que en la reunión entre el Gobierno y los empresarios privados de Bolivia no se haya incluido al sector productivo y que tampoco se considerará la necesidad de aprobar el uso de la biotecnología. José Luis Farah, presidente de la CAO, recordó que la solicitud de uso de la biotecnología para mejorar la producción es un pedido del sector desde hace mucho. Asimismo, considera que liberar las exportaciones; sería más beneficioso con mayor producción de alimentos. “Nosotros siempre hemos dicho que queremos producir más incluso para la liberación de exportaciones; a mayor producción con biotecnología vamos a poder cumplir las necesidades del país. Debería haber sido tocado (biotecnología); es un tema que venimos discutiéndolo; siempre lo hemos planteado al Gobierno, eso nos va a abrir las puertas para producir más y mejor a precio accesible”, dijo Farah en Unitel. El presidente de la CAO lamentó que el sector “básico productivo de Bolivia” no haya sido convocado a las reuniones en La Paz; y espera que en los siguientes días puedan sentarse a dialogar con el Gobierno. Asimismo, aseguró que espera que la liberación de exportaciones con un pequeño trámite reduzca la burocracia. “La liberación de las exportaciones con un pequeño trámite, quiere decir que igual tenemos que ir a hacer un trámite, sea de 10, 15, 20 días para obtener la autorización”. Al respecto, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, también lamentó que no hayan sido convocados al encuentro de este lunes. Coincidió con la CAO en que urge aumentar la productividad del campo en la misma superficie de tierra y eso se logrará con biotecnología. “Es fundamental producir mayor cantidad de alimentos porque permitirá mayores excedentes; y la biotecnología es una herramienta que necesitan los productores para tener más producción que en las exportaciones se traducen en divisas”, indicó. Explicó que solo en soya se podría incrementar hasta en 30% la producción si se autoriza el uso de la biotecnología. Este lunes, el Gobierno y los representantes del empresariado privado del país acordaron 10 puntos para generar mayores dólares en la economía ante la escasez que se presenta desde 2023.