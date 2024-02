Arce no necesitaría al MAS: Vocal del TSE recuerda que las organizaciones sociales pueden presentar candidatos a presidente





20/02/2024 - 07:24:55

El artículo 209 de la Constitución Política del Estado (CPE) permite a las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas presentar a sus candidatos a elecciones generales y subnacionales, recordó este lunes el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe. Para rarificar esta facultad, el vocal anunció la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Las organizaciones de las naciones indígenas originarias campesinas pueden presentar sus candidaturas presidenciales, y esto lo reconoce ampliamente la Constitución Política del Estado”, explicó el vocal a DTV. El artículo 209 señala: “Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley”. De acuerdo con Tahuichi, en la actualidad las naciones indígenas originarias campesinas “sirven de escalera a los partidos políticos, lo que no debería ocurrir, porque tienen derecho constitucional” a presentar sus candidatos. “Bolivia no es una República, Bolivia es hoy, nos guste o no, un Estado Plurinacional”, enfatizó. De esta manera, según la Constitución Política del Estado, el presidente Luis Arce no necesitaría ser postulado por un partido político o un agrupación ciudadana, sino por alguna de las organizaciones sociales. En 2025 se realizarán las elecciones generales y en 2026 las elecciones subnacionales.