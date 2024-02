Desde este martes y hasta el 10 de marzo comienza el registro de postulantes a las judiciales







20/02/2024 - 07:05:20



Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural abrirán desde las 08h30 de este martes hasta el 10 de marzo los libros para la inscripción de postulantes al proceso de preselección de candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La apertura de libros se realizará con presencia de Notario de fe Pública en el edifico antiguo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde personal de ambas comisiones recibirán las postulaciones de 08h30 a 12h00 y de 14h30 a 18h00 de lunes a viernes, y de 08h00 a 12h00 los días sábado, domingo o feriado.

“Se registrarán a todos los postulantes que, a 12h00 del domingo 10 de marzo, último día de presentación de postulaciones, se encuentren en instalaciones de las Comisiones Mixtas encargadas de los procesos de preselección. Vencido el plazo y registradas todas las postulaciones, la Presidencia de la Comisión Mixta respectiva elaborará el Acta de Cierre del Libro en presencia de Notaría de fe Pública, señalando la cantidad de postulantes registrados”, refiere la convocatoria para este proceso.

La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral se encargará de llevar adelante la preselección de candidatas y candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia.

Mientras la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado estará a cargo de los procesos de preselección de candidatas y candidatos a magistrados del Tribunal Agroambiental y de consejeros del Consejo de la Magistratura.

Los aspirantes deben cumplir con al menos 15 requisitos, 9 comunes y 6 específicos, de acuerdo al espacio al que aspiran.

Entre los requisitos comunes están, por ejemplo, contar con nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares (solo varones); no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento; no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal; no tener antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada; estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral; hablar al menos dos idiomas oficiales del país; entre otros.

De acuerdo con el reglamento, la postulación se presentará adjuntando copia de la cédula de identidad del postulante y carta de interés debidamente firmada por el o la titular, señalando la institución a la que postula; los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional harán conocer el departamento al cual representarán, mientras que el postulante de origen indígena originario campesino declarará su auto identificación a través de un documento que acredite esta condición.

Adjunto a la carta de interés, se debe presentar en sobre cerrado la hoja de vida en el formato preestablecido que está disponible en la página web de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, así como el respaldo documental correspondiente.

El sobre cerrado deberá tener un rótulo con el nombre completo del aspirante, cédula de Identidad, número telefónico, dirección del domicilio, correo electrónico y cargo (detalle de Departamento cuando corresponda) e institución a la que postula.

Los interesados sólo podrán postularse a una institución. Ante el incumplimiento de esta previsión, solo la primera postulación registrada será la válida.

Los postulantes deberán presentarse de manera individual y directa. Sin embargo, para el Tribunal Constitucional Plurinacional también podrán ser propuestos a través de organizaciones de la sociedad civil o de naciones o pueblos indígena originario campesinos.

La documentación podrá ser entregada por la o el postulante, una tercera persona o mediante courier, dentro del plazo establecido.

Serán válidos los títulos o certificados emitidos por instituciones educativas que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado, Ley 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” de 20 de diciembre de 2010, Decreto Supremo 1433 de 12 de diciembre de 2012 y los Reglamentos del Sistema de Posgrado de la Universidad Boliviana.

Los documentos públicos otorgados en país extranjero según las formas allí establecidas, tendrán el mismo valor que los extendidos en Bolivia si se hallan debidamente legalizados.