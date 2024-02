Bee Gees: Ridley Scott sería el favorito para dirigir la biopic de la icónica banda





19/02/2024 - 20:06:12

Infobae.- Si bien Ridley Scott acaba de cumplir 86 años, el legendario cineasta no baja su ritmo a la hora de trabajar. A semanas de finalizar el rodaje con la esperada secuela de Gladiador y, mientras tiene en agenda varios proyectos en el horizonte, un nuevo informe adelanta que ya le han ofrecido la dirección de una película biográfica de alto perfil: la de los Bee Gees. A lo largo de los años, Scott incursionó en diversos géneros cinematográficos que van desde la ciencia ficción hasta las epopeyas históricas, con películas tan variadas como Alien (1979), Blade Runner (1982), Thelma y Louise (1991), e incluso, Napoleón (2023). Aun así, le quedan algunos territorios por explorar como es el caso del género musical biográfico. El trío Bee Gees se convirtió en uno de los grupos musicales más vendidos de todos los tiempos, alcanzando su pico de popularidad en la década de los setenta y ochenta. Los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, fueron artífices de éxitos como Too Much Heaven, Stayin’ Alive y How Deep is your Love. Según se informa, Barry Gibb, el único miembro de la banda actualmente vivo, será el productor ejecutivo de la película. Paramount, que en 2019 se hizo con los derechos del patrimonio de la familia Gibb y de sus canciones, distribuirá la película globalmente. A su vez, el último borrador del libreto fue escrito por el guionista de Gladiador y Alien Covenant, John Logan, quien colaboraría nuevamente con Scott si las mencionadas negociaciones prosperan. Antes de Ridley Scott, el proyecto atravesó tres cambios de directores. Entre estos figuraban Kenneth Branagh, John Carney y Lorene Scafaria. La última actualización sobre la película de los Bee Gees también asegura que el estudio se apresuró a poner en marcha el último borrador antes de que el octogenario realizador fichara por su siguiente proyecto. Curiosamente, casi cincuenta años atrás, Ridley Scott estuvo cerca de trabajar con los hermanos Gibb en la película medieval, Castle Accident. Sin embargo, el proyecto se estancó y nunca llegó a materializarse.