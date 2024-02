Shakira cambia de opinión y permite que Clara Chía conviva con sus hijos





19/02/2024 - 18:39:22

Shakira habría decidido levantar el veto que impedía que Clara Chía, la actual pareja del ex futbolista Gerard Piqué, pudiera tener contacto con los hijos de ambos, Milan y Sasha. Así lo aseguró el periodista español Pepe del Real en el programa Vamos a ver, donde afirmó que la intérprete de Hips Don't Lie estaría dispuesta a mejorar la relación con su ex por el bienestar de sus pequeños. Según el reportero, Shakira habría cambiado de actitud después de que el papá de la artista, William Mebarak , le pidiera a Piqué que buscara hacer las paces con su hija tras la polémica separación que anunciaron en 2022. Al parecer, el papá de la cantante estaría preocupado por el impacto que el conflicto entre la artista colombiana y el empresario podría tener en el desarrollo emocional de Milan y Sasha. "Shakira está tan dispuesta a pisar el freno que habría levantado el veto que prohibía a Clara Chía estar bajo el mismo techo que sus hijos. A lo mejor estamos ante el fin de la era de Shakira en la que se metía con todo lo que tenía que ver con su ex", declaró Pepe del Real en el programa de televisión. Cabe recordar que desde que se hizo pública la ruptura entre Shakira y Piqué , se reveló que la colombiana habría puesto una serie de restricciones para que sus hijos no tuvieran ninguna relación con Clara Chía, la joven española que conquistó el corazón del exjugador del Barcelona. Incluso, se rumoró que la novia de Piqué habría intentado acercarse a la intérprete para contarle su versión de los hechos, pero que la cantante se habría negado a recibirla. Sin embargo, ahora parece que Shakira habría dado un paso hacia la reconciliación, al menos en términos de cordialidad y respeto, con su ex y su nueva compañera sentimental. De esta manera, la cantante demostraría que está dispuesta a dejar atrás los rencores y los resentimientos, y a priorizar el bienestar de sus hijos, que siguen siendo su prioridad.