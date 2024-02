Bailarín tira a Madonna en pleno concierto





19/02/2024 - 18:29:43

Madonna se encuentra inmersa en su gira mundial The Celebration Tour, después de haberla pospuesto debido a una infección bacteriana que la mantuvo inactiva, incluso la llevó a estar varios días hospitalizada. Sin embargo, el regreso triunfal de la Reina del Pop a los escenarios ha sufrido un tropiezo, literalmente, durante el último espectáculo que ofreció en Seattle, Washington en Estados Unidos. Durante uno de los conciertos que ofreció en Seattle como parte de su tour mundial, Madonna tuvo un contratiempo en el escenario que la llevó a caer hacia atrás durante uno de sus números musicales, aunque afortunadamente parecía que la caída no fue nada grave, pues pudo continuar con el show. La cantante estaba en plena presentación el domingo por la noche en el Climate Pledge Arena en Seattle, su última parada en la gira The Celebration Tour. Durante la interpretación de la canción Open Your Heart, la estrella del pop y uno de sus bailarines intentaron realizar un movimiento coreografiado en una silla. En un video que inmediatamente se viralizó en redes sociales, se puede apreciar a Madonna sentada en la silla, la cual su bailarín inclina hacia atrás, pero pierde el control y junto a la cantante caen al suelo, sorprendiendo a la multitud. Ver esta publicaci�n en Instagram Una publicaci�n compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) En el clip, parece que el bailarín perdió el equilibrio y se tropieza, por lo que pierde el control mientras arrastraba la silla donde estaba sentada la cantante, lo que provocó que tanto él como Madonna cayeran al suelo. La cantante permaneció tumbada durante unos segundos, pero el espectáculo continuó con su bailarín siguiendo con la coreografía, y Madonna finalmente se levantó y continuó con la actuación sin mayores contratiempos. Madonna presentará su tour mundial The Celebration Tour en la Ciudad de México. La artista confirmó una serie de conciertos que se llevarán a cabo en el Palacio de los Deportes los días 20, 21, 23, 24 y 26 de abril de 2024. México fue uno de los países en los que Madonna tuvo que reagendar sus presentaciones luego de ser hospitalizada por grave infección bacteriana, de acuerdo al manager de la cantante, Guy Oseary. La gira de la cantante promete ofrecer una experiencia única para los fanáticos, con un repertorio que abarca sus éxitos más icónicos y posiblemente algunas sorpresas especiales.