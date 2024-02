Fiscalía declara en reserva balacera en la que están vinculados tres policías





19/02/2024 - 16:41:41

La investigación de la balacera en la plaza Magariños, en la ciudad fronteriza de Yacuiba, en la que están involucrados policías, fue declarada en reserva para no entorpecer las indagaciones informó la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. “Actualmente se tiene a tres personas aprehendidas, por ser los presuntos autores del hecho”, explicó. Durante la balacera fueron heridas tres personas y están involucrados policías. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que el hecho ocurrió durante una transacción de compra y venta de droga que, presuntamente, derivaría en un “volteo de droga”, donde participarían policías. “Nuestra Policía ha logrado identificar a los funcionarios policiales Maritza H. Q., Fernando C. C., Juan Pablo C. S. y al civil Ariel H. Q. como un grupo destinado a la venta de sustancias controladas”, reveló Aguilera. La Policía también identificó a Alexis H.O., alias “El Sicario", Miguel Alejandro M., alias "El Pito", Juan Carlos D. B., alias "El Chaqueño" y Marcela G. C., alias "La Marcela" como copartícipes e intermediarios de la compra, quienes serán cautelados por intento de asesinato y narcotráfico. Tras la balacera, la policía Maritza H. Q. reemplazó la mochila que presuntamente tenía droga con otra con panes y rosquetes, para confundir a la Policía; por ello, será sometida a procesos disciplinarios y penales por interferir en las investigaciones. Aguilera remarcó que se apartará de la institución a los malos policías.