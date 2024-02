Comisión encontró cerrado y deteriorado el museo dedicado a Evo en Orinoca





19/02/2024 - 13:07:20

Erbol.- “Es un museo fantasma”. Esa fue la conclusión del presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Culturas de la Cámara de Diputados, Alberto Astorga, quien junto a sus colegas verificó el deterioro y abandono en el Museo de la Revolución Democrática y Cultural y que se construyó en homenaje a Evo Morales en Orinoca, Oruro. “Está totalmente cerrado, deteriorado, prácticamente nadie se quiere hacer cargo del lugar, ni el Ministerio de Culturas ni la gobernación de Oruro ni el municipio de lugar. Prácticamente es un museo fantasma. Es un es un lugar que hace un daño económico al Estado”, dijo Astorga. El Museo fue inaugurado en 2017. Entonces se informó que el costo de inversión era de 7 millones de dólares. El diputado Astorga señaló que se han reunido con comunarios, que también les han expresado su preocupación, porque nadie está administrando el Museo. “Prácticamente ya son cuatro años que no está funcionando (el Museo). Prácticamente incluso por dentro ya no tiene luz, no tiene agua, no tiene servicios básicos, hay rajaduras en este Museo. No hay el mantenimiento correspondiente. Entonces es un museo que prácticamente no sirve para nada al país ni tampoco al municipio”, aseveró Astorga. De parte del MAS, el “arcista” Andrés Flores indicó que, según los comunarios, el Museo se cerró después del denominado “golpe” de 2019 y que existirían incluso deudas de salarios. Astorga, que representa a Comunidad Ciudadana, consideró que hay una negligencia por parte del Ministerio de Culturas, porque debería darle otra función a esas instalaciones. Se refirió también a las declaraciones de la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, quien inauguró el Museo en 2017, pero ahora asegura que no conoce su costo y que sólo lo hizo funcionar en su gestión. El diputado opositor señaló que todos deslindan responsabilidades y que, incluso, habría desaparecido documentación. El oficialista Andrés Flores corroboró que nadie tiene la documentación. Añadió que se tiene el compromiso con los comunarios para hacer seguimiento al caso.