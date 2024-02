Tiene 634 metros de altura y es la torre más alta del mundo





Xataka.- La metrópolis de Tokio es un espectáculo único en el mundo. No solo por ser una de las regiones más densamente pobladas del planeta, sino por su peculiar fusión entre lo tradicional y lo moderno. Sus calles están salpicadas de templos antiguos, mercados típicos, luces de neón y mucho más. A poco menos de una hora del famosísimo ―y multitudinario― cruce de Shibuya se encuentra la alucinante Tokyo Skytree. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar la capital de Japón puede que te apetezca visitar este prodigio arquitectónico de 634 metros que ostenta el título de la torre más alta del mundo. A nivel de estructuras, sin embargo, se encuentra en tercera posición. Solo el rascacielos malasio Merdeka 118 de 678,9 metros y el icónico Burj Khalifa de los Emiratos Árabes Unidos de 829,8 metros están por encima. Una torre, un café, un restaurante y una antena de transmisión La torre Tokyo Skytree tiene un diseño neofuturista con una base en forma de trípode y una estructura cilíndrica que incluye dos miradores. Uno a los 350 metros y otro a los 450 metros. Ambos prometen brindar excelentes vistas de la ciudad, aunque el más alto posee una pasarela en espiral vidriada que permite al visitante ascender hasta un punto más alto. Y también hay experiencias adicionales. Cuando Tobu Railway Company, un holding local del sector del transporte, presentó el proyecto lo ideó como una pieza de un ambicioso desarrollo comercial. La compañía escogió un punto estratégico para la torre, pues se encuentra a metros de una estación de tren que facilita la llegada de los turistas. Para ingresar, eso sí, es necesario comprar una entrada cuyo precio comienza en los 1.800 yenes (unos 12 euros). La opción más asequible brinda acceso al Tembo Deck (350 m), aunque por 2.700 yenes (unos 17 euros) se puede acceder adicionalmente al Tembo Galleria (450 m). Al igual que muchas otras atracciones turísticas, las personas tienen la posibilidad de comprar recuerdos de su vista. Una tienda situada a más de 300 metros de altura ofrece tiene una variedad de productos típicos japoneses para los visitantes.

La torre cuenta, además, con un café con vistas a la llanura de Kantō y que se presenta como “el café más alto de Japón”. Y, para todos aquellos con un poco más de presupuesto, también está el Sky Restaurant 634 (Musashi). Se trata de una opción muy refinada que destaca durante la noche principalmente por su decoración con paredes oscuras y luces tenues del restaurante en combinación con una vista panorámica de la ciudad. Como sabemos, Japón es un país con notable actividad sísmica, por lo que los diseñadores de la Tokyo Skytree tuvieron en cuenta esta característica. Por consecuencia, se implementó un sistema de construcción sismorresistente. En este sentido, el pilar principal está vinculado a la estructura exterior de la torre hasta los 125 metros. Desde ese punto y hasta los 375 metros, el pilar está adherido al marco de la torre con amortiguadores. Estructuras enormes, diferentes categorías La Tokyo Skytree es la torre más alta del mundo, pero este título puede dar lugar a confusión si recordamos que el Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo. Aquí es preciso tener en cuenta la diferencia que existe entre estas estructuras. El Council on Tall Buildings and Urban Habitat, un organismo reconocido en el campo de los edificios altos, ha determinado una serie de criterios que establecen qué es una torre y qué es un edificio. Según los especialistas, la principal diferencia entre los edificios y las torres es que estas últimas no se construyen con el fin de ser habitadas o para espacios de oficinas. Su función está directamente relacionada a su altura, por lo que las torres son ideales como antenas o plataformas de observación. La Tokyo Skytree, además de sus miradores, es el principal medio de transmisión de radio y televisión para la región de Kanto.