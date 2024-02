Fumar aumenta el riesgo de cáncer y envejece la piel





19/02/2024 - 11:14:24

Infobae.- ¿Usted fuma? Entonces debe saber que cualquier humo que ingrese al pulmón hace mal. Ahora, si es el humo del cigarrillo hace mucho peor, porque tiene sustancias cancerígenas y puede provocar, por supuesto, cáncer de pulmón, de vejiga, y aumenta el riesgo de todas las enfermedades oncológicas. Pero también provoca aterosclerosis, con lo cual produce enfermedad cardiovascular, esto es, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio. Y entre todos sus efectos negativos también daña la piel, porque la envejece. Esto lo remarco porque a algunos pacientes esta cuestión estética los interpela más que las cifras de riesgo de distintas patologías. Cuando en el consultorio yo le digo a un paciente: “El cigarrillo te envejece la piel”, quizás esto le llega más que cuando le advertimos sobre la probabilidad de enfermedad. Como médico, si trato a un paciente con colesterol alto y a lo mejor se va un poco de la dieta, come pizza u otros productos poco recomendados, desde el punto de vista farmacológico es posible tratarlo y compensar la situación. Y lo mismo me pasa con diabetes, y casi con cualquier enfermedad, como la hipertensión arterial, por ejemplo. Con lo único que no ocurre es con el cigarrillo. No le puedo dar nada a un paciente que fuma para que el cigarrillo no le haga mal. La única posibilidad y la única recomendación es dejar de fumar.



Las cifras del cigarrillo en el mundo Las estimaciones muestran que en el año 2000, uno de cada 3 adultos consumía tabaco. En 2022, uno de cada 5 adultos que lo hacían.. Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó que si bien el consumo de tabaco disminuyó en las últimas décadas a nivel global, el cigarrillo es responsable de más de 8 millones de muertes anuales a nivel mundial, con una proporción significativa de estas pérdidas ocurriendo en naciones de ingresos bajos y medios La dependencia generada por la nicotina, junto a los riesgos para la salud asociados al tabaquismo, que incluye enfermedades cardiovasculares, respiratorias y más de 20 variantes de cáncer, constituyen un grave desafío para la salud pública global. La OMS advierte sobre las consecuencias mortales del tabaco, no solo para los fumadores directos sino también para los individuos expuestos al humo de segunda y tercera mano, quienes también sufren impactos negativos en su salud. La exposición al humo ajeno del tabaco causa alrededor de 1.2 millones de muertes cada año, haciendo evidente el peligro que supone incluso para aquellos que no consumen tabaco activamente. * Daniel López Rosetti