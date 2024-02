Alerta Naranja hasta el miércoles por lluvias intensas y tormentas eléctricas en siete departamentos





19/02/2024 - 09:11:24

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó la alerta Naranja hasta el miércoles por lluvias intensas y tormentas eléctricas en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. “Se pronostican lluvias y tormentas eléctricas moderadas, temporalmente fuertes, con acumulados entre 20 y 40 milímetros, en lugares puntuales podrían registrarse más de 50 milímetros, hasta el día miércoles 21 de febrero”, señala el reporte del Senamhi. Las lluvias se registrarán en el departamento de La Paz en las provincias Pacajes, Villarroel, Aroma, Loayza, Inquisivi, José Manuel Pando, Ingavi, Manco Kapac, Los Andes, Murillo, Nor Yungas, Sud Yungas, Caranavi y el sur de Larecaja, Muñecas y Camacho. En Oruro se prevén lluvias en las provincias Sajama, Pedro de Totora, Nor Carangas, Carangas, Sud Carangas, Litoral, Sabaya, Mejillones, Saucari, Barrón, Cercado, Poopó, Avaroa, Dalence, Pagador y Ladislao Cabrera. Asimismo, en Potosí se pronostican precipitaciones en las provincias Bilbao, Charcas, Ibáñez, Bustillos, Chayanta, Frías, Saavedra, Linares, Quijarro, Daniel Campos, Nor Lípez, Enrique Baldivieso, Sud Lípez, Nor Chichas, Sud Chichas y Modesto Omiste. En tanto que, en Cochabamba, las lluvias podrían afectar a las provincias Ayopaya, Chapare, Carrasco, Tiraque, Quillacollo, Cercado, Tapacarí, Arque, Bolívar, Capinota, Arce, Jordán, Mizque, Arani, Campero y Punata. Mientras que en Tarija se prevén precipitaciones en las provincias Méndez, Cercado, Avilés, O´Connor y norte de Aniceto Arce. Las lluvias llegarían a las provincias Oropeza, Yamparáez, Zudañez, Belisario Boeto, Tomina, Juana Azurduy, Nor Cinti, Sud Cinti y Hernando Siles en Chuquisaca. Además, a las provincias Vallegrande, Caballero, Oeste de la provincia Florida, en Santa Cruz. Senamhi emitió también otra alerta Naranja de lluvias y tormentas eléctricas moderadas, temporalmente fuertes, con acumulados de entre 60 y 90 milímetros, desde el domingo 18 hasta la noche de este lunes en Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. En Tarija se prevén lluvias en las provincias O’Connor y Gran Chaco. En tanto que, en Chuquisaca, se registrarán en la provincia Luis Calvo; y en Santa Cruz en las provincias Ichilo, Sara, Warnes, Santiesteban, Ibáñez, Sur de Guarayos, Ñuflo de Chávez, y Oeste de Chiquitos y Cordillera.