Gobierno asegura que no restringe las exportaciones





19/02/2024 - 07:53:01

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, afirmó que el Gobierno no restringe las exportaciones al sector empresarial y que las aseveraciones de algunos analistas carecen de fundamento. “Estamos preocupados por la campaña de desinformación que algunos analistas y opinólogos han sentado en torno a que deberíamos liberar las exportaciones, dando a entender de que el Gobierno estaría restringiendo o prohibiendo las mismas, lo cual no es cierto”, manifestó. Explicó que el 98,70% no tiene regulación de ninguna índole para su exportación y solamente 13 productos que hacen a la canasta familiar tienen cierta regulación con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población boliviana. “Ni esos productos están prohibidos, se han venido exportando de forma regular y es tanto así que el 2022, por ejemplo, hemos logrado exportaciones récord, pero evidentemente tienen el compromiso de abastecer al mercado interno para después exportar de forma libre los excedentes”, dijo Lacoa. Dijo que el grado de aprovechamiento de los niveles de exportación de algunos empresarios, no es real. Piden exportar el 100% de sus productos, pero en el mejor de los casos llegan al 84,75%. “Por ejemplo la carne congelada, del 100 por ciento autorizada, solo se exportó el 84,70 por ciento, el aceite crudo de soya en 82 por ciento, la carne refrigerada 67 por ciento, la harina integral de soya 56 por ciento, el maíz en semilla 30 por ciento, el grano en soya 24 por ciento" explicó. El viceministro dijo que el bloqueo de caminos de 16 días afectó la estabilidad de algunos precios de la canasta familiar como el pollo, que en los mercados de La Paz y El Alto se comercializó en Bs 19 el kilo. Destacó los puentes aéreos que impulsó el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que abasteció con más de 100 mil unidades de esa carne, evitando la especulación a un costo de Bs 13 el kilo. Asimismo, dijo que la provisión de soya al sector agropecuario se fue restableciendo, lo que contribuyó a que los precios de la canasta familiar se estabilicen gradualmente.