García Linera dice que la primera fase del Estado Plurinacional está en el fin





19/02/2024 - 06:53:32

La Razón.- En medio de la disputa por el liderazgo del Movimiento Al Socialismo (MAS) entre Luis Arce y Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera advirtió que la primera fase del Estado Plurinacional está concluyendo. Además instó a sus actuales líderes a dar paso a nuevos dirigentes y representantes políticos. “El ciclo largo de 30, 40 años, está en el fin de su primera fase, la fase heroica, pero los actores de esta primera fase no aceptan el fin de su presencia, de sus ideas y de su conducción, generan este problema de enfrentamiento, cuando lo que deberíamos hacer es dejar que la nueva fase del Estado Plurinacional con nuevos líderes, nuevas ideas, nuevas propuestas, emerja, porque ésta ya agotó”, dijo en una entrevista con RTP. La exautoridad explicó que Bolivia ha cambiado en los últimos años y eso implica que se requiere de nuevos líderes e incluso reformas económicas, porque la primera fase del Estado Plurinacional se pudo mantener con la nacionalización de los hidrocarburos; ahora esos recursos son insuficientes. “La nueva fase ya no tiene los hidrocarburos como su sostén, va a tener los hidrocarburos como una parte, pero se requiere litio, se requiere el tema del oro, procesos industriales a pequeña escala artesanales, se requiere otra mirada de la economía y se requiere otras personas que puedan hablarles”, subrayó. Recomendó al presidente Luis Arce y al exmandatario a no solo escuchar a sus entornos porque éstos “les dicen lo que quieren escuchar”, pero como líderes -dijo- deben ver a Bolivia y analizar qué cambios se requieren. Estado Plurinacional “Ambos están rodeados de entornos ultramediocres (…) si el líder es un líder de verdad tiene que tener lucidez como la tuvo antes, al menos Evo, de mirar más allá de los entornos, de mirar al país, de mirar el sufrimiento de su gente, de acordarse de que él nació de la tierra y no la pelea por los cargos, por la candidatura”, dijo. El exvicepresidente advirtió que no dar paso a nuevos liderazgos podría llevar a que el MAS en las elecciones de 2025 llegue a segunda vuelta, pero además en esa instancia pierda los comicios. A juicio de García Linera, un político que se perfila como un líder del MAS es el senador y dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, por ser joven, profesional y sindicalista. “Andrónico jalaría una nueva votación más allá de la que tiene Evo y Luis. La única manera en que el MAS puede ganar en primera vuelta es unido y con una candidatura que exprese la nueva Bolivia que hemos construido en los últimos años”, señaló.