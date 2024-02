A partir de este martes comienzan inscripciones para postulantes a las elecciones judiciales





19/02/2024 - 06:41:52

Desde el martes 20 de febrero, se iniciará la recepción de los documentos de los postulantes a magistrados y concejeros rumbo a las elecciones judiciales, informó el presidente de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui. “Se aperturan las oficinas de la Comisión Mixta el día martes a partir de las 8.30 de la mañana”, dijo el diputado, en contacto con Bolivia Tv, este domingo. La Cámara de Senadores, a través de sus redes sociales, publicó la convocatoria a postulantes para a las elecciones judiciales. Tras que el pasado viernes, se aprobara por unanimidad la convocatoria para los postulantes a las elecciones judiciales. “Este proceso se hará en presencia de un notario de Fe Pública que va certificar la apertura de los libros correspondientes, para el registro de los postulantes (…) se concluye el 10 de marzo”, explicó. Esta convocatoria tiene como objetivo preseleccionar a quienes ocuparán los cargos de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental, y consejeros del Consejo de la Magistratura. Existe un plazo de 20 días para que los aspirantes presenten sus sobres con la debida documentación y se espera que hasta el 10 de marzo ya se cuente con la nómina de candidatos. Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes están: ser de nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares (varones); no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento; no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal. Además de no contar con antecedentes de violencia en contra de una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada y, finalmente, estar inscrita o inscrito en el padrón electoral, hablar al menos dos idiomas oficiales, entre otros.