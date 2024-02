Gobierno apuesta al litio, mutún y exportaciones para generar y ahorrar divisas en el corto y mediano plazo





19/02/2024 - 06:36:55

Erbol.- El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, afirmó que el gobierno tiene planes a corto y mediano plazo para generar y ahorrar divisas mediante la explotación y comercialización del carbonato de litio, el hierro del Mutún y las exportaciones de los sectores públicos y privados. En el programa "Hagamos Democracia", evaluó la situación económica y lanzó un mensaje de esperanza para que en el corto plazo el país tenga la capacidad de producir su propio biodiésel y dejar de importarlo de otros países. Además, en lo inmediato, el gobierno impulsará políticas de fomento a las exportaciones públicas y privadas. Consultado sobre cómo se piensa generar divisas ante la baja en la producción de gas, Mamani indicó que una de las fuentes es la producción de carbonato de litio a cargo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). También mencionó las plantas de biodiésel y etanol, que permitirán no solo dejar de importar diésel, sino también ahorrar divisas. También se prevé el funcionamiento de la planta del Mutún y las exportaciones de estaño desde la empresa minera de Vinto. A esto se suma la planta de NPK, que está empezando a producir fosfato de potasio para el sector agroindustrial, lo que significará otro ahorro y los excedentes que se van a exportar. Dijo que estos son elementos muy importantes, además de los créditos que están en la Asamblea Legislativa, que representan un poco más de 875 millones de dólares y podrían invertirse en carreteras para beneficiar a los proyectos productivos. En cuanto a la producción de biodiésel, explicó que en el año 2023 se dejaron de importar 200 millones de litros de gasolina y este año ya no se importarán 400 millones de litros porque se incrementará la producción de etanol y biodiésel. Precisó que este año, a partir del segundo trimestre, entra en operación la Planta de Biodiésel N° 1 en Santa Cruz, lo que permitirá ahorrar un 5%, y luego viene la Planta de Biodiésel N° 2, que a fines o inicios del siguiente año entrará en operación para incrementar gradualmente la producción y aportar energía más limpia. A estos proyectos se suman los programas de palmas de aceite que están en proceso de implementación y, con la planta HBO, a partir del 2026, “vamos a producir mucho más biodiésel”, dijo la autoridad. El gobierno estima que, a partir del año 2026, más del 50% de las importaciones se van a reducir porque Bolivia va a producir su propio combustible, ya sea etanol o biodiésel. “Eso es lo fundamental de la producción, no estamos pensando en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo para que los bolivianos se autoabastezcan y dejen de importar. Sabemos que es el camino más largo que hemos tomado, porque lo otro sería cargar el precio a las espaldas del pueblo y eso significaría empobrecer a gran parte de la población. Nosotros vamos a cuidar la economía del pueblo”, declaró.