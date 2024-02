Advierten con reactivar los bloqueos si no se aprueba el cese de magistrados





18/02/2024

Opinión.- El diputado Ramiro Venegas, simpatizante del expresidente Evo Morales, advirtió con la reactivación de los bloqueos en caso de no aprobarse el cese de magistrados. “El Gobierno ha decidido avalar la prórroga (de magistrados) y se van a reactivar los bloqueos”, dijo citado por Unitel, cuestionando que en la Asamblea Legislativa no se aborden los proyectos de ley 073 y 075 relacionado al cese de funciones de los tribunos del Órgano Judicial. Para el legislador, los únicos responsables de las pérdidas económicas y de la confrontación serán el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y la bancada ‘arcista’, acotando que existe desesperación por la aprobación de créditos externos en la Asamblea debido a la desesperación por la falta de recursos en el Estado. Los bloqueos impulsados por sectores y organizaciones sociales evistas entraron en cuarto intermedio después de que una comisión bicameral del Parlamento firmara un acuerdo para destrabar las elecciones judiciales; sin embargo, en dicha instancia gubernamental no hay sintonía para abordar el orden de dos puntos del acuerdo: el cese de magistrados y la aprobación de créditos. Por su parte, el jefe de bancada del partido azul en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, señaló que hay compromiso de discutir los proyectos de ley 073 y 075, pero antes se debe abordar con urgencia leyes económicas para dar liquidez al sistema financiero. ”Tenemos la firme convicción de que está semana tratemos y aprobemos las siete leyes que tienen que ver con la economía boliviana. Insto a mis colegas diputados a que no obstruyamos eso porque son más de $us 800 millones que vamos a inyectar a la economía gracias a esos proyectos de ley”, sostuvo Mercado. Este sábado se levantó un bloqueo en Yapacaní (Santa Cruz) tras el compromiso de asambleístas de abordar uno de estos créditos, el cual enfila la construcción de un proyecto carretero en la zona de Faja Norte. Mientras que el diputado Alejandro Reyes sostuvo que los proyectos de ley 073 y 075 son temas de prioridad nacional y remarcó que “hay desmitificar” el tema de los créditos, ya que solo darán hasta dos meses algo de ‘oxígeno’ a la economía nacional y no se puede estar viviendo de préstamos externos. Desde Comunidad Ciudadana aseguran que en vez de aprobar créditos que van a seguir endeudando al país se deben aprobar leyes de liberación de las exportaciones y de incentivo a la producción. Mientras que el parlamentario Andrés Romero (Creemos) expresó que los créditos son “una curita” para el “cáncer” económico que registra Bolivia, por lo que consideró que se debe priorizar el cese de los tribunos.