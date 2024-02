Jorge Quiroga: Con Evo y Arce, Bolivia perdió $us 18.652 millones de reservas internacionales





18/02/2024 - 19:42:29

Erbol.- El ex presidente Jorge Tuto Quiroga reveló este domingo que durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce Catacora, el país sufrió la pérdida de 18.652 millones de dólares de los 20.588 millones de dólares que constituían las reservas internacionales (RIN) manejadas por el Banco Central de Bolivia. Explicó que esta reducción se produjo entre 2013 y 2023, afectando el nivel de las reservas de oro, divisas, Derechos Especiales de Giro (DEGs), Fondo Monetario Internacional (FMI), fondos de protección al ahorrista, Encaje Legal, Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) y el fondo de Hidrocarburos. Quiroga sostiene que el MAS, después de "derrochar el gas", también dilapidó las reservas internacionales y todos los fondos mencionados. Específicamente, señaló que, durante la gestión de Evo Morales como presidente y Arce como ministro de Economía, se perdieron 12.066 millones de dólares del total de las RIN. Entre noviembre de 2019 y la gestión de Arce Catacora como presidente, el país perdió 6.586 millones de dólares de sus reservas internacionales. Quiroga recordó que hace diez años vino advirtiendo sobre este riesgo, pero recién los medios de comunicación solo le dieron relevancia hace un año.

Según un cuadro comparativo que acompaña su publicación en redes sociales, durante la gestión de Luis Arce, con la Ley del Oro, se vendió la mitad de las reservas de oro y se dispuso de 1.227 millones de dólares. En cuanto a las divisas, el Banco Central de Bolivia tenía 13.227 millones de dólares, de los cuales Evo gastó 8.811 millones de dólares, pero entre noviembre de 2019 y la gestión de Arce Catacora, se gastaron 6.073 millones de dólares. En relación a los Derechos Especiales de Giro (DEGs), Evo Morales no los utilizó, pero Arce Catacora echó mano de 497 millones de dólares, dejando únicamente 41 millones de dólares como reservas. Quiroga considera que ahora es evidente que "Evo y Arce son la yunta saqueadora", ya que el nivel de reservas disminuyó a 1.936 millones de dólares para diciembre de 2023, entre el valor de oro, divisas, ahorros y fondos que maneja el Banco Central de Bolivia.