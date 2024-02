ANH asegura que la subvención de hidrocarburos se mantiene y que no habrá gasolinazo





18/02/2024 - 19:31:12

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, aseguró que la subvención a los hidroburos se mantiene y que no habrá gasolinazo como se denuncia en las redes sociales. “La subvención se mantiene, el tema del gasolinazo no se va a dar. En muchos sectores de trasportes, tenían esa susceptibilidad y ahí vienen el tema de bloqueo que hace que reformulemos el tema logístico”, explicó. Jiménez denunció que existe una campaña de desprestigio contra el Gobierno nacional que apunta a crear una desestabilización en el sector de hidrocarburos. “Estos hechos vienen del año pasado, con una campaña de desprestigio a nuestro Gobierno de querer generar una desestabilización dentro del sector de hidrocarburos. En los últimos meses de 2023 primeramente de especulación, donde empiezan a generar mensajes, audios en las redes sociales de que el combustible se estaba acabando en el país e ingresa al tema de calidad”, dijo el director de la AHN, en contacto con Bolivia Tv. Explicó que estos mensajes, con el paso de los días, fueron escalando. Senadores y diputados de la oposición política, e incluso afines a Evo Morales argumentaban que la calidad de los carburantes estaba fuera de las especificaciones. “Hemos ido desmintiendo. Nuestros combustibles en el Estado boliviano cumplen con las condiciones de calidad”, remarcó. A dichas acusaciones – dijo – se fueron sumando versiones sobre un presunto “gasolinazo” y desabastecimiento de carburantes. La ANH garantiza el normal abastecimiento de los carburantes a las estaciones del país para su respectiva comercialización. De ese modo, desde el 7 hasta el 16 de febrero se distribuyeron 9 millones de litros.