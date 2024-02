La espectacular coreografía de Jennifer Lopez al estilo de Singin In the Rain en su nueva película biográfica





18/02/2024 - 09:31:22

Infobae.- El triunfal regreso de Jennifer Lopez a la música y al cine vio la luz este viernes con su nuevo álbum y el estreno de su nueva película biográfica This Is Me... Now: A Love Story, un híbrido cinematográfico que narra su búsqueda del amor y que se inspira en su romance con su esposo Ben Affleck. Un día después de su lanzamiento, la cinta ha recibido una elevada puntuación en el portal Rotten Tomatoes. La apuesta audiovisual de Lopez debutó en Amazon Prime Video y ha marcado un punto de inflexión en la carrera de la estrella de 54 años, ya que fue autofinanciado. Con una inversión de 16 millones de dólares, This Is Me... Now: A Love Story ha logrado un 81% de rating en el tomatómetro y una impresionante respuesta del público, alcanzando el 91% de reacciones positivas. Una de las escenas más comentadas y que Daily Mail reveló en exclusiva, mostró a JLo en una coreografía con un impermeable marrón, recordando al musical de los años 50 Singin’ In the Rain. Además, el filme cuenta con la participación especial del rapero Fat Joe, un viejo amigo y colaborador musical de Lopez, quien se suma a la lista de estrellas que hicieron cameos. El largometraje es solo una parte de un ambicioso proyecto de la diva, que incluye un álbum homónimo como secuela de su disco de 2003, This Is Me... Then, también dedicado a Affleck, y el documental The Greatest Love Story Never Told, que narra el proceso de creación de la película y el material discográfico. Extravagante y bizarro, el filme This Is Me…Now: A Love Story ya alcanza el puesto 1 del contenido más visto en Prime Video de Estados Unidos. Sofía Vergara, Fat Joe, Jane Fonda, el propio Affleck, entre otras estrellas colaboran en esta arriesgada apuesta que intercala mitología, sci-fi y música.

La película fue complicada de entender incluso para el equipo de Jenny. Y es que la propuesta abarca tanto y al extremo, que describirlo es sumar una colección de adjetivos, uno tras otro. Su gran aliado fue Dave Meyers, director con el que había trabajado en los videoclips de “I’m Real” y “All I Have” y a quien la artista describió como “genio visual”. Este gran proyecto no sólo refleja la búsqueda del amor verdadero de López, sino que también celebra su reencuentro y matrimonio con Affleck, casi dos décadas después de haber roto su compromiso inicial. En una emotiva entrevista con Entertainment Tonight, Lopez confesó que, aunque inicialmente no planeaba una secuela de su álbum This Is Me… Then, redescubrir el amor con el actor la inspiró a volver a la música. Así nació su deseo de plasmar este momento único mediante su arte: “Cuando Ben y yo volvimos a estar juntos, dije: ‘Quiero volver a hacer música, quiero volver al estudio’. Estaba muy, muy inspirada”. “Una vez hecha la música, me pareció muy especial”, detalló. “Sentí que era algo muy diferente a lo que había hecho nunca, a pesar de que he escrito sobre el amor durante toda mi carrera”. ¿El resultado final? La intérprete de Jenny From The Block lo describió como “más evolucionado, curado y mágico”. La protagonista de Maid in Manhattan también aseguró que se situó en un lugar “vulnerable” tras burlarse de sí misma y de su mediático historial amoroso en su nueva película. En una sátira, JLo se despojó de sus tapujos y se mostró casándose por “tercera vez” ante la escéptica mirada de sus amigos. “La mitad del tiempo pensaba: ‘¡Esto es increíble! Estoy tan emocionada de estar haciendo esto’. Y la otra mitad pensaba: ‘¿Por qué estás haciendo esto? Estás loca”, reconoció López. “Pero creo que de eso se trata ser artista, ya sabes, tienes que hacerlo. Esa es la diferencia entre ser artista y no serlo, lo vulnerable que puedes llegar a ser”.