Advirtieron a Tom Cruise sobre el oscuro pasado y los lujos de su nueva novia





18/02/2024 - 09:04:20

El ex esposo de Elsina Khayrova le advirtió a Tom Cruise sobre el “oscuro pasado” de su nueva novia, según dio a conocer en diciembre el Daily Mail, luego de que se acrecentaran los rumores de un posible romance entre la estrella de Misión Imposible y la influencer rusa. Por esta razón, ahora que todo parece indicar que las cosas van en serio entre ambos, las declaraciones de Dmitry Tsvetkov, el ex de Elsina, cobran un gran valor. Dmitry Tsvetkov, un multimillonario ruso que hizo su fortuna en el negocio de los diamantes y la minería, fue muy claro al recomendarle a Tom Cruise que mantuviera su cartera bien abierta si pensaba iniciar un romance con Elsina Khayrova, ya que la ex esposa del oligarca es conocida por tener gustos muy caros. Durante el juicio de divorcio de Tsvetkov, la nueva pareja sentimental de Tom Cruise ocultó a las autoridades que tiene una colección de bolsas de lujo valuada en “varios millones” de dólares. Además de que todo el proceso le habría costado cerca de 190 millones de dólares al ruso, quien habría tenido que vender propiedades para pagar dicha cantidad por el proceso de tres años y los beneficios que obtuvo su ex mujer. Dmitry Tsvetkov, el ex esposo de Elsina Khayrova, la nueva novia de Tom Cruise, le advirtió al actor que la influencer rusa de 36 años es “difícil de complacer” y aseguró que durante los 11 años que estuvo casado con ella, gastó más de 12 millones de dólares en ropa de firmas de lujo y otros 2.5 millones en bolsas de diseñador.

“Independientemente de con quién esté, Tom Cruise o cualquier otra persona, deben ser conscientes de que a ella le gustan las cosas buenas de la vida y que tiene un gusto caro y lujoso. Tom debería mantener los ojos y la billetera bien abiertos”, aseguró el hombre en entrevista con el medio británico. A pesar de que Tsvetkov y Khayrova se mantienen en comunicación únicamente a través de sus abogados y de que comparten dos hijos en común, que quedaron al centro de esta batalla legal, el hombre no parece guardarle rencor a su ex esposa y, por si esto fuera poco, reveló que Tom Cruise es su actor favorito. "Estoy feliz por ella, le deseo todo lo mejor”, aseguró el ex esposo de Elsina Khayrova en la entrevista, y sobre ella dijo que “es hermosa, financieramente independiente y ama la vida”. El millonario ruso contó también que conoció el trabajo de Tom Cruise cuando tenía 13 años y su maestra de inglés les aseguró que durante su estancia en Estados Unidos había sido vecina del actor de Ojos Bien Cerrados (que, por cierto, es la película favorita de Tsetkov). Daily Mail publicó que Dmitry Tsvetkov está en la lista de los más buscados del Kremlin y que el hombre estuvo en conversaciones con un productor de Hollywood interesado en hacer una película sobre su vida e insistió en que sólo quería que Tom Cruise lo interpretara. “Le dije al productor que el único actor que podía interpretarme era Tom Cruise. Tenemos aproximadamente la misma altura y peso y sería un honor para mí si eso pudiera suceder”, dijo.