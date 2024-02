Ten cuidado en cómo tratas a la gente: El mensaje de William Levy a sus detractores





18/02/2024 - 08:46:59

Su fe en Dios siempre hace que William Levy comparta mensajes muy positivos y cargados de esperanza en sus redes sociales. Pero si tiene que expresar algo tajante y contundente, también lo hace. Ha vuelto a ocurrir. Si tiene que defenderse de sus detractores y gente que no siempre desea el bien, recurre a escritos sin filtro alguno. En su nueva publicación, aclara la diferencia entre el bien y el mal y, sobre todo, cómo a Dios no se le escapan las maldades de los seres humanos. Una simple reflexión o, quizá, un aviso a quienes se han dedicado a opinar, no siempre para bien y a la ligera, sobre su relación con Elizabeth Gutiérrez. "Te cuidado en cómo tratas a la gente. Trátala con respeto. Algunas personas tienen una asignación de Dios y están protegidos. Por eso, el momento en que usas tu boca contra ellos, en el momento que intentas hacer algo malo contra ellos, todo el infierno invade tu vida", lee el escrito. El protagonista de Vuelve a mí concluyó con un "los amo a todos", pero no sin antes alzar su voz contra quienes se dedican a hablar mal y hacer daño gratuitamente. El actor de Montecristo compartía esta semana un tierno mensaje por San Valentín para sus seguidores. Una declaración de amor por su apoyo incondicional. Y, aunque muchos se mostraron encantados, otros esperaban una imagen con Elizabeth quien, a su vez, mostraba una bella foto de sus hijos. ¿Por qué no juntos?, se preguntaban. La pareja se reconcilió hace unos meses y desde entonces se ha dejado ver feliz y unida, pero sin prodigarse demasiado en las plataformas sociales y cuidando su intimidad más que nunca.