Putin: El conflicto ucraniano es una cuestión de vida o muerte para Rusia





18/02/2024 - 07:21:53

RT.- El conflicto ucraniano es una "cuestión de vida o muerte" para Rusia, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista con el periodista Pável Zarubin publicada este domingo. "Sigue siendo importante para nosotros y para nuestros oyentes en el extranjero entender el curso de nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, y lo sensible e importante que es para nuestro país todo lo que está sucediendo en la dirección ucraniana", declaró, al ser preguntado sobre "una breve reseña histórica" sobre Rusia y Ucrania que dio durante la reciente entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson. Según Putin, para Occidente el conflicto ucraniano es el "mejoramiento de su posición táctica". "Y para nosotros es el destino, una cuestión de vida o muerte. Quería que la gente que la escuchara [la entrevista] lo entendiera. No me corresponde a mí juzgar si lo consiguieron o no", subrayó. El mandatario señaló que "las raíces de la estatalidad rusa son mucho más profundas", pero en la entrevista explicó "solo la teoría más conocida" del origen del Estado ruso. "Creo que era difícil para los oyentes occidentales", reconoció. En la entrevista con Carlson, Putin narró la historia de la estatalidad rusa a partir del año 862. Hizo hincapié en que, durante la formación de la Unión Soviética en 1922, los bolcheviques "crearon la Ucrania soviética, que hasta entonces no existía en absoluto".