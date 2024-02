Aprendizaje infantil: ¿Mejor con libros o con computadoras?





17/02/2024 - 13:00:24

DW.- Investigadores analizan el impacto del material digital en el aprendizaje infantil. Este campo de estudio es nuevo y la evidencia es contradictoria, porque no existe un consenso científico sobre qué es mejor para los niños, si los dispositivos digitales o el material impreso. En un estudio realizado en escuelas primarias de Honduras se demostró que la sustitución de libros de texto por computadoras portátiles no supuso ninguna diferencia en el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje temprano reconfigura el cerebro La neurociencia juega un papel importante, porque puede ayudar a los educadores a elegir qué herramientas deben utilizar en las diferentes etapas del desarrollo infantil. Los neurocientíficos han demostrado que el aprendizaje y la creación de la memoria reconfiguran físicamente el cerebro, porque este es de una gran plasticidad. En él se generan nuevas conexiones entre las neuronas a medida que creamos recuerdos, aprendemos y olvidamos. Esto sucede así en todas las edades, pero el cerebro es particularmente moldeable durante la infancia. Por otro lado, la plasticidad cerebral depende mucho de las experiencias y del entorno. Los estudios muestran que, cuanto más rico es el entorno de aprendizaje durante la infancia, más cosas nuevas se aprenden, pero también cambiamos la forma en que nuestro cerebro aprende para el resto de nuestras vidas. Una prueba de la plasticidad cerebral son los niños que aprenden un segundo idioma con mucha más facilidad que los adultos. Es más: los adultos que aprendieron dos idiomas en la niñez pueden aprender un tercer idioma mucho más rápido que los adultos que aprendieron un solo idioma en la niñez. En el otro extremo del espectro se encuentran los niños privados de diferentes experiencias (menos contacto e interacción con los adultos, menos exposición a imágenes y sonidos, y poco acceso al aprendizaje) y pueden desarrollar cerebros más pequeños. Estos cambios a menudo no se pueden revertir más adelante en sus vidas. Beneficios con experiencias de aprendizaje más ricas ¿Qué significa esto para la educación? Los niños deben estar expuestos a tantos tipos diferentes de herramientas de aprendizaje como sea posible, tanto digitales como físicas. Los estudios muestran que el acto de escribir a mano sobre papel exige al cerebro participar activamente en el proceso de la toma de notas, pero es menos activo al escribir, en un teclado, es decir, que escribir a mano compromete más la capacidad cerebral, entre otros factores, la memoria. El uso de plataformas de aprendizaje digital podría significar una experiencia mucho más rica porque contienen imágenes animadas, aplicaciones educativas basadas en recompensas, aulas virtuales y herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT , para motivar a los estudiantes a aprender de manera interactiva. Las investigaciones indican que la tecnología digital, si se utiliza en el contexto del aprendizaje, es eficaz para mejorar las habilidades de alfabetización y aritmética, la destreza manual y la memoria de trabajo visoespacial. Los resultados beneficiosos influyen en todas las áreas del aprendizaje de un niño, incluido el lenguaje, la alfabetización funcional, las matemáticas, las ciencias, el conocimiento general, el pensamiento creativo, entre otros. Pero dichas tecnologías también pueden tener un impacto negativo, como señalan algunos estudios, en la atención, y por el uso pasivo de las computadoras. No está aún claro si ese impacto es de corto o largo alcance. Otros estudios muestran que el uso excesivo de ordenadores afecta también a la salud mental y física. Educación y pobreza Lo que sí queda claro es que uno de los mayores problemas en la educación a nivel global es la pobreza, que causa un acceso deficitario a los libros y las computadoras. Este problema se hizo evidente durante la pandemia de COVID-19. Así lo demostró una encuesta realizada en el Reino Unido: un tercio de los estudiantes de zonas desfavorecidas no tuvieron acceso adecuado a herramientas de aprendizaje en sus hogares durante la pandemia y, por lo tanto, disminuyó su rendimiento académico. Según lo estudios, el rendimiento escolar de niños de la escuela secundaria ha disminuido en los últimos años. Esto se debe más a factores socioeconómicos que a cualquier otra razón. Esta tendencia mundial se debe al deficiente acceso a mejores herramientas educativas.