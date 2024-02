Lima reprocha que nueve proyectos de ley duerman en la ALP desde hace un año





17/02/2024 - 11:41:32

El ministro de Justicia, Iván Lima, reprochó que nueve proyectos de ley duerman desde hace un año en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y lamentó que con ello se impida obras para beneficio de los bolivianos. “Proyectos de ley duermen en el legislativo e impiden obras y proyectos. Se trata de nueve créditos que el Gobierno nacional remitió desde hace un año a la ALP”, escribió el titular de Justicia en su cuenta de X, antes Twitter. Afirmó que en caso de haber aprobados estos fondos económicos ya habrían beneficiado a la población. Según Lima, los proyectos de ley y créditos obstaculizados son: 1.- Programa de Apoyo a la preinversión para el Desarrollo II, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $us 52.000.000, que fue remitido a la ALP el 13 de febrero de 2023. 2.- Préstamo de Apoyo de Emergencia Para la Respuesta a la Situación de Covid -19, financiados por JICA, por un monto de $us 112.000.000, remitido a la ALP el 05 de abril 2023. 3.- Adenda 1 Al Contrato de Préstamo CFA 9545 – “Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo - Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo”, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de $us 88.000.000, remitido a la ALP el 03 de agosto de 2023. 4.- Proyecto Mejoramiento y Ampliación a ocho carriles carretera La Paz - Oruro, Tramo Senkata – Apacheta, financiado por Fonplata, por un monto de $us 57.246.082, remitido a la ALP el 27 de septiembre de 2023. 5.-Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz, financiado por el BID, por un monto de $us 62.000.000, remitido a la ALP el 01 de diciembre de 2023. 6.-Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacaní), financiado por Fonplata, por un monto de $us 56.050.000, remitido a la ALP el 13 de diciembre de 2023. 7.- Proyecto Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia - IDTR III, financiado por el Banco Mundial, por un monto de $us 125.000.000; y el Programa de Electrificación Rural III, financiado por el BID, por un monto de $us 200.000.000; ambos remitidos a la ALP el 13 de diciembre de 2023. 8.- Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre, financiado por el BID, por un monto de $us 43.000.000, remitido a la ALP el 25 de enero de 2024. 9.- Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto, financiado por el BID, por un monto de $us 30.000.000, remitido a la ALP el 31 de enero de 2024.