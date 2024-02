Elecciones judiciales: Postulantes tendrán 20 días para registrarse y cumplir hasta 15 requisitos





17/02/2024 - 08:05:18

Los aspirantes a los altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deberán cumplir con al menos 15 requisitos, 9 comunes y 6 específicos, de acuerdo al espacio al que aspiran. Tendrán 20 días para inscribir su postulación en las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, anunció que el martes 20 de febrero empezará la recepción de las postulaciones por un plazo de 20 días. Los requisitos comunes establecidos por la Constitución Política del Estado para los postulantes a candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura son contar con nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares (solo varones) y no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento. Además, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal; no tener antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada; estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral; hablar al menos dos idiomas oficiales del país; no incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los artículos 236, 238 y 239 de la Constitución Política del Estado y no postularse al mismo cargo que haya sido electo en alguna elección judicial anterior. De manera adicional, los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos: haber cumplido treinta y cinco años al momento de postulación; no tener militancia en alguna organización política; tener título profesional a nivel licenciatura en derecho, por un mínimo de ocho años a partir del título en provisión nacional. También contar con experiencia de al menos ocho años en el desempeño de funciones en instituciones públicas, privadas o en el ejercicio libre de la profesión, relacionadas al área de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo o Derechos Humanos; tener formación profesional especializada en las disciplinas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo o Derechos Humanos, de conformidad al artículo 199 de la Constitución Política del Estado y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. En tanto, los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia deben contar con un mínimo de treinta años al momento de postulación; no tener militancia en alguna organización política; tener título profesional a nivel licenciatura en derecho, por un mínimo de ocho años a partir del título en provisión nacional; contar con experiencia profesional de al menos ocho años en el desempeño de funciones judiciales, profesión de abogado o docencia universitaria a partir del título en provisión nacional. Además, debe tener formación y conocimientos especializados en distintas áreas del derecho y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. De igual manera, en el caso del Tribunal Agroambiental, los aspirantes deben contar con un mínimo de treinta años, al momento de postulación; no tener militancia en alguna organización política; tener título profesional a nivel licenciatura en derecho o abogacía, ejercido por un mínimo de ocho años a partir del título en provisión nacional. También deben contar con experiencia profesional de al menos ocho años en el desempeño con idoneidad, ética y honestidad de la Judicatura Agraria o Agroambiental, desempeñando la profesión libre o la docencia universitaria en el área de las atribuciones del cargo al que se postula, a partir del título en provisión nacional; tener formación académica en el área de sus atribuciones o especialidad en materia agraria, forestal, ambiental, de aguas, de recursos naturales renovables o biodiversidad y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Mientras los aspirantes al Consejo de la Magistratura deben acreditar los siguientes seis requisitos específicos: haber cumplido treinta años, al momento de la postulación; no tener militancia en alguna organización política; tener título profesional; haber desempeñado, con ética y honestidad, funciones en el área administrativa, disciplinaria, financiera y de recursos; tener conocimientos en el área de sus atribuciones, materia administrativa, disciplinaria, financiera o recursos humanos y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura.