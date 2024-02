Justicia concede tutela en parte al Bunker y Barral dice que Evo no podrá volver a bloquear





17/02/2024 - 07:25:24

Correo del Sur.- El exdiputado opositor Amilcar Barral informó este viernes que la justicia concedió en parte la tutela a la Acción Popular que interpuso el Bunker Tercera República contra el expresidente Evo Morales y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por el bloqueo de carreteras del ‘evismo’ y aseguró que, con esa decisión, el jefe del MAS no podrá volver a bloquear en el país. “Creemos que (lo) del día de hoy es una victoria del pueblo boliviano, tomando en cuenta que se nos ha otorgado la tutela en parte de esta Acción (Popular) ¿Qué quiere decir? Que a partir de hoy… los vocales, la presidencia de esta sala han exhortado a Evo Morales, al MAS, a los movimientos sociales del MAS, el Pacto de Unidad, que no pueden llevar adelante ningún bloqueo de caminos en el país, bajo la advertencia y exhortación de que, si alguien (…) lleva adelante esta medida de protesta, perjudicando a la población, el Ministro de Gobierno está exhortado a activar cualquier mecanismo legal para evitar estos bloqueos o estas protestas”, dijoi el exlegislador. Según Barral, Morales no asistió a la audiencia de este viernes, pero sí sus abogados, incluido el exprocurador Wilfredo Chávez. “El Ministro de Gobierno está obligado a coordinar con el Ministerio Público, para llevar adelante detenciones, acciones directas, intervenciones en los bloqueos que quieran llevar adelante Evo Morales, el Pacto de Unidad”, reiteró. El Bunker Tercera República presentó ese recurso judicial, luego de que el ‘evismo’ diera curso a un bloqueo de carreteras indefinido el 22 de enero pasado contra la prórroga de los magistrados y en demanda de la convocatoria para las elecciones judiciales. La medida duró 16 días y se concentró principalmente en Cochabamba, lo que dejó alrededor de 800 millones de dólares en pérdidas, según el Gobierno.