Argentina compromete a Bolivia pagar deuda por el gas hasta abril





17/02/2024 - 07:14:11

El Gobierno de Argentina se comprometió pagar hasta abril la deuda que tiene con Bolivia por la venta de gas natural, y que se acumuló desde 2023 por temas electorales internos, reveló el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. “Argentina nos debía 201 millones de dólares, y ha ido regularizando desde enero, yo hablé con el ministro (de Economía, Luis) Caputo, para que podamos ponernos al día, y lo va a regularizar hasta abril los pagos retrasados”, explicó en una entrevista con el programa No Mentirás. Este pago se hará a “un ritmo de 57 millones de dólares de lo retrasado, o de lo que se debía, y de lo que va entregando gas normalmente YPFB a Enarsa son 37 (millones de dólares) adicionales, o sea, que sumando tenemos un monto que supera los 100 millones de dólares mensuales”, explicó. De acuerdo con Montenegro, este “rezago de los pagos de Argentina”, junto con los bloqueos de caminos y el estancamiento en la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa, por más de $us 825 millones, fueron las principales razones para no tener una entrega normal de dólares en el mercado nacional. Para normalizar esta situación, el sistema financiero tiene fuera del país $us 201 millones y $us 320 millones (en el país) que pueden servir como un “espacio” para la entrega de dólares al mercado interno y “poder aliviar” la demanda “mientras Argentina nos va regularizando los pagos”. Además de Argentina, Brasil compra a Bolivia gas natural. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 el país exportó gas natural por un valor de $us 2.046,9 millones, un 31,2% menos que en 2022, cuando se llegó a $us 2.973,4 millones.