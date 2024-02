Ministro acusa a Legisladores afines a Morales a incitar bloqueos





16/02/2024 - 12:28:01

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, denunció este viernes que parlamentarios afines a Evo Morales se dedican a incitar a los bloqueos y aún no atendieron el proyecto carretero Faja Norte – Norte Integrado, demandando por los pobladores de Yapacaní (Santa Cruz). “Este proyecto de ley, nosotros como Ejecutivo, hemos ingresado el año pasado en diciembre y le han puesto ya un número, es el Proyecto de Ley 255. A la fecha ni siquiera han puesto en el orden del día y ni se avizora que ellos puedan atender este proyecto de ley”, dijo en conferencia de prensa. Manifestó que el diputado Daniel Rojas, que fue elegido por Yapacaní y municipios aledaños, no impulsa el agendamiento de este proyecto carretero en la Asamblea Legislativa. Lo mismo ocurre con los legisladores Alina Canaviri y Ángelo Céspedes “Absolutamente nada, más bien están en la lucha, en la pelea de seguir insistiendo para que el compañero Evo (Morales) tenga la posibilidad de ir a una relección, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dicho claramente que ya no se puede más reelección”, señaló. Le pidió a Céspedes que no hable de paros, sino más bien trabaje para la aprobación de las leyes. “Trabajen diputados del ala evista, camachista y mesista, estas son obras que van a generar empleo, que van a mover la economía del departamento de Santa Cruz. Trabajen, para eso les paga el pueblo de Santa Cruz y toda Bolivia”, exhortó. Por segundo día consecutivo, pobladores de Yapacaní bloquean y demandan a diputados y senadores aprobar créditos para la carretera Faja Norte, que tiene una inversión gestionada por el Gobierno nacional de $us 56 millones a través del Fonplata, pese a que la obra es de competencia departamental. Hasta el momento, el Legislativo tiene pendientes de tratamiento y aprobación al menos nueve proyectos de ley por un monto de $us 825 millones en créditos, para encarar diferentes proyectos de inversión.