Incertidumbre entre los comerciantes por falta de dólares: Cada día se devalúa el boliviano





16/02/2024 - 12:01:28

Erbol.- “Muy preocupados, estamos viviendo realmente lo que nunca se ha visto en años: no hay dólar. Y lamentablemente en nuestro país casi todo está dolarizado”. Así expresó la dirigente Mercedes Quisbert la incertidumbre que tienen en el sector de los comerciantes y gremiales por la situación de la falta de la divisa norteamericana. Los comerciantes que se dedican a vender productos importados requieren de dólar para pagar a sus proveedores, sin embargo, ante la falta de la divisa deben recurrir al mercado negro, donde se cotiza en más de ocho bolivianos. Quisbert, que es dirigente de comerciantes de La Paz y de la Confederación de Gremiales de Bolivia, dijo que el dólar en el mercado paralelo ha subido a Bs8,50, cuando la semana pasada estaba en Bs8,30, pero aún así con la alta cotización no abastece. “No sabemos cómo ya vender nuestros productos, porque vendemos un día y al día siguiente está subiendo. Está sumamente preocupante a nivel Bolivia, todos están preocupados”, lamentó. La dirigente señaló que así se pone en riesgo hasta el ingreso de productos al país, porque los proveedores requieren dólares y, en los casos que aceptan bolivianos, están perdiendo dinero. Advirtió que cada día se está devaluando el boliviano y hay personas que no están dando cuenta. “Cuando nos demos cuenta va a ser demasiado tarde”, afirmó. Anunció que su sector se reunirá para tratar este tema y hacer las representaciones ante el Gobierno. “Esta situación ya está muy difícil y el gobierno: ‘bien gracias’. Nosotros que somos los generadores de trabajo los que estamos siempre apoyando al país estamos haciendo malabarismos con nuestra economía”, manifestó. Lamentó la situación general de su sector, porque considera que hay una mala gestión en Aduana y en Impuestos se multa a las personas que son contribuyentes.