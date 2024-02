Gestora sube en más de 1.000 millones de dólares la Cartera de Fondos del Sistema Integral de Pensiones





16/02/2024 - 06:51:29

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo incrementó en más de $us 1.000 millones la Cartera de Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), pasando de $us 24.048 millones a $us 25.489 millones de mayo a diciembre de 2023, informó el gerente de la entidad, Jaime Durán. “Se ha recibido el 14 de mayo (de 2023) 24.048 millones de dólares, equivalente a 164.969 millones de bolivianos, porque naturalmente esta cartera en su mayor parte está en bolivianos, a diciembre esta cartera ha subido a 25.489 millones de dólares, eso quiere decir que en nuestra gestión hemos aumentado en 1.000 millones de dólares”, afirmó en declaraciones a radio Panamericana. Además, la entidad estatal logró que el rendimiento global de la Cartera de Inversiones del SIP pase del 2,7%, que registraron en promedio las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión, al 4,08%. “Eso quiere decir que nuestros profesionales bolivianos han logrado mejorar el rendimiento de la cartera y en ese sentido no me parece correcto que se tenga que menospreciar el trabajo de los bolivianos”, afirmó Durán en respuesta a cuestionamientos a la labor de la Gestora. Recordó también que las AFP se quedaban cada año con más de Bs 8 millones de los jubilados por la comisión de 1,31% que debían pagar, en cambio, la gestora anuló ese importe. Por ejemplo, dijo, para una “pensión de 4.500 bolivianos significa que mensualmente le cobraban 46 bolivianos, si tomamos todo el universo de jubilados, eso quiere decir que anualmente los jubilados le pagaban a las AFP 8 millones de bolivianos, con la Gestora estos recursos se quedan en los bolsillos de los propios jubilados” “Estos resultados muestran que esas acusaciones de que no conocemos (la administración de los fondos de pensiones) se caen por el peso de la evidencia, que muestra una gestora en adecuado funcionamiento”, aseguró. Sobre el proyecto de ley 035, que modifica los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, indicó que tiene el objetivo de incrementar las pensiones de los jubilados, lo que “a los neoliberales, a aquellos que les gusta defender a los ricos, no les gusta”. Explicó que aquellos que ganan más de Bs 13.000 aportarán más “para solidarizarse con los que menos ganan”. “Este mecanismo, precisamente, ayuda a garantizar la sostenibilidad de lo que significa el incremento de las pensiones solidarias. Naturalmente en la visión neoliberal, una visión que cree en el fundamentalismo de mercado, no está de acuerdo con la redistribución porque considera que está bien que los ricos sean muy ricos y que los pobres tienen que ser pobres. En cambio, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo privilegia a los más pobres, por esa razón esta estructura de financiamiento le da sostenibilidad", argumentó.