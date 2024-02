Brad Pitt e Inés de Ramón dan el siguiente paso: Ya viven juntos





15/02/2024 - 20:35:44

El romance de Brad Pitt e Inés de Ramón va viento en popa, y ahora la pareja ya decidió dar el siguiente paso en su relación y ahora viven juntos. Múltiples fuentes confirman a la revista People que el ganador del Oscar, de 60 años, y su novia diseñadora de joyería, de 34, ya viven juntos, y que De Ramon se mudó a la casa de Pitt. "Es bastante reciente", declaró una fuente de De Ramon, quien señala que ella no ha renunciado completamente a su propio hogar. "Van muy fuertes y ella está más feliz que nunca". Brad Pitt e Inés de Ramón fueron captados juntos por primera vez en noviembre de 2022, y las fuentes dijeron en ese momento que la pareja ya había estado saliendo durante "unos meses". Cuando el actor de El curioso caso de Benjamin Button cumplió 60 años en diciembre pasado, De Ramon se unió a él y a sus amigos para una celebración "muy discreta" durante el tiempo libre de la filmación de su película sobre la Fórmula 1, le dijo una fuente a la publicación.

Si bien Pitt y De Ramon aún no han hecho su debut como pareja en una alfombra roja, salieron juntos hace unos días en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, donde el actor honró a su amigo Bradley Cooper con el premio al actor destacado del año. En una serie de fotos publicadas por medios estadounidenses se podía ver a Brad e Inés sentados uno al lado del otro entre la audiencia, directamente detrás de Cooper y su coprotagonista en la película Maestro, Carey Mulligan. En el evento, el actor mantuvo un perfil bajo y se saltó la alfombra roja, pero cuando subió al escenario para homenajear a Cooper, el público le aplaudió frenéticamente. Una foto mostraba a Pitt inclinándose hacia una sonriente De Ramon, pareciendo susurrarle algo al oído. Cuando Pitt entregó el premio, se burló de Cooper y bromeó diciendo que solo estaba allí por el viaje gratis a Santa Bárbara. Esta es la primera relación pública de Brad Pitt luego de su divorcio de Angelina Jolie, con quien comparte a sus hijos, Maddox de 22 años, Pax de 19, Zahara de 18, Shiloh de 17 años y los gemelos Knox y Vivienne, de 14 años Por su parte, Inés de Ramon estuvo casada anteriormente con la estrella de The Vampire Diaries, Paul Wesley, de quien se separó muy discretamente en 2022, después de tres años de matrimonio.