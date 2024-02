Hijo de Camilo Sesto reaparece con looks femeninos en otro perfil de Instagram





15/02/2024 - 20:31:25

Tras varios meses de mostrar a través de su cuenta de Instagram el caos de su día a día con la visita de amistades en su casa, en agosto del año pasado, Camilo Blanes, hijo del fallecido cantautor español Camilo Sesto, cerró sus redes sociales, aparentemente para ingresar a un centro de rehabilitación, según contó su mamá en aquel tiempo. “Aunque estoy haciendo algo y no puedo hablar mucho de eso, creo que ya podemos ayudarlo. Ya te conté que acá es muy difícil porque tiene 40 años, pero estamos en ello y yo estoy muy pendiente de él todo el tiempo”, platicaba su mamá, Lourdes Ornelas. En entrevista para el programa Ventaneando, declaró que se estaba haciendo cargo del museo que existe en España en honor a Camilo Sesto, con quien tuvo un romance en la década de los 80 y fruto de ello nació Camilo Blanes.

“Yo me estoy llevando todo porque en la casa se va a echar a perder (el patrimonio). Me estoy llevando los coches, me estoy llevando la ropa, todo lo que se pueda porque en la casa no hace nada eso”, declaraba. Sin embargo, al mes siguiente, Camilo Blanes reapareció en Instagram bajo otro perfil, el de @hercitycallale, en el que, de nuevo, comenzó a publicar imágenes a diario de él con diversos looks femeninos, pues ya antes ha externado su deseo de transformarse en mujer. En sus fotos del citado perfil, al hijo de Camilo Sesto se le ve con el pelo teñido, pero también usa pelucas de colores, atuendos femeninos, está maquillado de la cara pero siempre con apariencia desmejorada y sin aún arreglarse la dentadura.

Más que ausentarse de las redes, el cantante sólo se presentó bajo otro nombre de usuario en la red social y conservó su pseudónimo de Sheila Devil. Entre los comentarios en sus publicaciones se lee a sus seguidores preocupados por su salud mental y le piden que se atienda con un terapeuta o vuelva a un centro de rehabilitación experto en adicciones, si es que de nuevo está en problemas de drogadicción o exceso de alcohol como ya antes él lo ha confesado; sin embargo, también se burlan de él y sobresalen las opiniones negativas. Asimismo, llama la atención que en las imágenes se puede ver a Sheila con amigos en viajes, fiestas, restaurantes, en el jardín de su casa, su cocina o en la alberca. Según ha dicho su mamá, Camilín, como también es conocido, no se ha rodeado de las mejores influencias en los últimos meses.