Comandante de la Policía advierte que freno a ascensos en el Senado acumula coroneles





15/02/2024 - 18:21:13

El comandante General de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, advirtió que el freno en la Cámara de Senadores a la aprobación de la lista de ascensos en la Policía relega a varias promociones de coroneles e impide el movimiento de personal (destinos), en la parte operativa. “Estamos a la espera de las determinaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros tenemos que generar un proceso importante de desarrollo y movimiento de personal en mérito de que existen promociones que están siendo relegadas o se están acumulando en el grado de coroneles principalmente, y es esto que de pronto podría, no solamente generar una carga al Estado, sino también imposibilita mover y remover personal”, advirtió. La Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana puso en vigencia los grados de General Primero, General Mayor y General Superior. Al grado de General Primero los policías con grado de coronel. Desde el último trimestre de 2023 está paralizado el tratamiento de la lista de ascensos no solo de la Policía sino también de las Fuerzas Armadas. Si bien la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana remitió las listas al pleno del Senado, en esa instancia no se logró la votación de dos tercios para instalar la sesión reservada y tratar los ascensos. De acuerdo con el artículo 168 del Reglamento de la Cámara de Senadores, esta instancia tiene como atribución la ratificación de los ascensos propuestos por el Órgano Ejecutivo. Sobre la base del informe de la Comisión, “con el voto de la mayoría absoluta de las Senadoras y Senadores presentes en sala, el Pleno Camaral ratificará los ascensos que hubieran superado la revisión de antecedentes, efectuada por la Comisión; de lo contrario resolverá la devolución al Órgano Ejecutivo de los antecedentes de aquellos ascensos respecto a los que se hubiera evidenciado vacíos, omisiones o irregularidades a fin de que estos sean subsanados”. “La consideración del informe se realizará en sesión reservada y la votación será por escrutinio”, apunta el reglamento. Álvarez enfatizó que “no existe malestar” en la institución por la demora en la ratificación, ya que se la espera en el marco de “la doctrina y disciplina que caracteriza a la Policía Boliviana” Sin embargo, insistió que “es un perjuicio porque varias promociones de coroneles se estarían acumulando”.