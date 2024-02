Durante tres años las exportaciones bolivianas superaron los $us 10.000 millones





15/02/2024 - 18:14:04

En el último trienio, las exportaciones bolivianas por año superaron los $us 10.000 millones y las manufacturas llegaron al 52% de presencia, lo que también muestra un cambio en la matriz de exportación, destacó el viceministro de Comercio Exterior, Huáscar Ajata. “Las exportaciones a diciembre del 2023 han alcanzado un valor de 10.911 millones de dólares, esta cifra es la tercera mayor de los últimos años, por tercer año consecutivo alcanzamos cifras superiores al año 2015”, destacó. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2015 el país exportó productos por un valor de $us 8.923 millones; en 2016 bajó a $us 7.259 millones; mejoró en 2017 y llegó a $us 8.367 millones, y luego, en 2018, pasó a $us 9.110 millones. Para el año 2019, la cifra bajó levemente a $us 8.933 millones, pero para el 2020 se desplomó a $us 7.093 millones. No obstante, para el 2021 las ventas de Bolivia al mundo mejoraron, llegando a $us 11.259 millones y en 2022, con $us 13.671 millones, se superó el récord de 2014, cuando se ubicó en $us 13.034 millones. “Las exportaciones de Bolivia durante los últimos nueve años alcanzaban a los 8 mil millones de dólares, luego tuvimos una caída importante durante el golpe de Estado, que bajó a 7 mil millones de dólares y durante la gestión del presidente Luis Arce se volvió a recuperar y llegó a 11 mil millones de dólares, luego a 13 mil millones de dólares y ahora hemos alcanzado los 10.911 millones de dólares; entonces, estas cifras de exportación son en promedio mucho más altas a las que tuvimos desde la gestión del 2015”, afirmó en declaraciones a ATB. Además, el viceministro destacó el cambio en la matriz exportadora de Bolivia, donde la preeminencia hidrocarburífera fue reemplazada por las manufacturas. “El año 2015 nuestro principal producto de exportación eran los hidrocarburos con un 45%, sin embargo, ahora hubo un cambio sustancial en la matriz de exportación y el principal producto de exportación son las manufacturas, con más de 5 mil millones de dólares, el 52% de las exportaciones ahora son manufacturas; entonces, ha habido un cambio en la composición”, apuntó.