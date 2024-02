Industriales plantean penalizar los bloqueos con sanciones de cárcel de 4 a 8 años





15/02/2024 - 17:29:06

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó este jueves un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal e incorporar el delito de “obstrucción de vías públicas”, para penalizar los efectos negativos en la economía de este tipo de medida de presión. “Este Gobierno y los próximos gobiernos ¿qué van a heredar? una Bolivia inviable, creo que este es el momento de reflexionar. Creo que debemos, y nos vemos obligados a penalizar la destrucción, la afectación a la economía. (…) Hoy hemos hecho la presentación e inmediatamente estamos enviando una copia de los artículos que deben modificarse a los asambleístas”, informó el presidente de la CNI, Pablo Camacho. El proyecto de ley plantea modificar e incluir artículos en el Código Penal referentes a la obstrucción de vías públicas y al vandalismo. Se propone incluir el tipo penal de “obstrucción a vías públicas”, para sancionar con 4 a 8 años de cárcel y multa de 60 salarios mínimos nacionales a quienes ilegalmente procedan al bloqueo total o parcial de caminos, u obstruyan el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas. También se plantea agravar la pena por del delito de amenazas en el artículo 293 Código Penal, para que sea sancionado con 3 a 6 años de cárcel, tomando en cuenta que actualmente la sanción es de 3 a 18 meses. Además, de una multa de 60 salarios mínimos. Camacho pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) considerar y tratar la propuesta que presentó el sector privado, para sancionar los bloqueos de caminos. “Hoy necesitamos dialogar, no necesitamos bloquear, inviabilizar y afectar al bolsillo de cada uno de los bolivianos”, reflexionó en conferencia de prensa. Por su parte, el asesor de la CNI, Hugo Siles, informó que el bloqueo de sectores afines a Evo Morales causó pérdidas millonarias para el país, y detalló que el sector industrial perdió alrededor de $us 171 millones en exportaciones y $us 122 millones en importaciones. “En los últimos días el país ha experimentado bloqueos que han permitido obstaculizar el libre tránsito, no solo de personas, sino también de productos, bienes intermedios y bienes finales (…) Para nosotros, como industriales, ha significado obstrucciones y afectación por 171 millones de dólares a las exportaciones industriales”, aseveró. También alertó que los bloqueos se están constituyendo en una medida que podría ahuyentar la inversión extranjera.