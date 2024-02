Shakira sorprende con el anuncio de un nuevo álbum: Todos los detalles de Las mujeres ya no lloran





15/02/2024 - 13:57:41

Infobae.- Ya es oficial, la cantante colombiana, Shakira, lanzará un nuevo álbum llamado, Las mujeres no lloran y, como era de esperarse, la expectativa entre sus fanáticos está al tope debido a que habían pasado siete años desde su último lanzamiento, El Dorado (2017). Durante el juego del Super Bowl LVIII entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, la cantante colombiana realizó un importante anuncio en el que, sin dar a conocer muchos detalles, dejó entrever lo que sería su próximo gran proyecto. Aunque se desconocía si sería un nuevo álbum o una gira de conciertos, finalmente en la mañana del 15 de febrero se reveló que el proyecto se trata nada más y nada menos que de su décimo segundo álbum musical. Este era un anuncio esperado con ansias por sus fanáticos, debido a que tras siete años, nuevamente la colombiana lanzará un álbum y lo hace en una de las mejores etapas de su carrera musical. En 2023 la colombiana se consolidó como una de las artistas más escuchadas en las plataformas digitales y muchos de sus lanzamientos comandaron las listas y se convirtieron en grandes éxitos. “La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, aseguró Shakira. Estos son los detalles de Las mujeres no lloran de Shakira: El nuevo álbum de Shakira tiene por nombre: ‘Las mujeres no lloran’ haciendo referencia a una de las líneas más emblemáticas de su canción con el productor argentino Bizarrap, la Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Este nuevo proyecto musical saldrá a la luz el 22 de marzo de 2024 y en diferentes plataformas musicales ya se puede pre-ordenar. Este nuevo álbum representa el testimonio más sincero de la cantante colombiana, que transformó la difícil experiencia personal de terminar su relación con el exfutbolista, Gerard Piqué, en música. De esta manera la barranquillera le brindó a sus fanáticos canciones de gran valor y que, en cuestión de cifras, siguen sumando millones de reproducciones. El nuevo álbum de Shakira constará de 16 canciones en total, de las cuales ocho son completamente nuevas, siete han sido lanzadas a lo largo de los últimos meses y habrá un remix de una de estas canciones, el cual, hasta el momento no se ha confirmado.

Las canciones confirmadas en el álbum hasta el momento son: Music Sessions Vol. 53 Ft. Bizarrap

TQG Ft. Karol G

Te Felicito Ft. Rauw Alejandro

Copa Vacía Ft. Manuel Turizo

Acróstico

El Jefe Ft. Fuerza Regida

Monotonía Ft. Ozuna Las siete canciones lanzadas por Shakira en este último tiempo cuentan con más de 3.7 millones de reproducciones en Spotify. En dicha plataforma la colombiana comentó: “Estoy muy emocionada porque finalmente puedo compartir con ustedes todo lo que hemos trabajado en estos últimos tres años”. Es importante destacar que la canción Music Sessions Vol. 53 se convirtió en la canción en español con más reproducciones en un solo día en la historia de la plataforma. El álbum contará con cuatro ediciones distintas en vinilo. La edición zafiro se podrá obtener únicamente en Amazon, la edición Rubí estará en Target, la edición Esmeralda se podrá adquirir en Shakira.com y la edición Diamante estará disponible en todas las tiendas minoristas. Con este nuevo proyecto musical, Shakira espera seguir consolidándose como una de las mujeres más influyentes en la música, algo que ha venido desarrollando gracias a su enorme trayectoria, y de esta manera, seguir siendo la artista latina femenina que más ha vendido en la historia.