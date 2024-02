Gobierno urge al Legislativo aprobación de créditos por $us 325 millones para electrificación rural





15/02/2024 - 12:24:48

El viceministro de Electricidad y Energías Renovables, Ronald Veizaga, urgió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la aprobación de los proyectos de ley destinados a la tercera fase del programa de electrificación rural que canalizan créditos por un total de $us 325 millones del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Con ambos créditos abarcamos los nueve departamentos y todos los municipios del país, beneficiando a más de 100 mil familias del área rural en todo el territorio nacional", expresó la autoridad, quien exhortó a los parlamentarios a respaldar esta iniciativa que favorece a sectores que hasta ahora carecen de acceso al servicio de electricidad, según una nota de prensa. La autoridad señaló que, a diferencia de otros proyectos, el acceso a estos recursos no requiere la participación de contrapartes departamentales ni municipales, lo que facilita la introducción de un servicio básico en las comunidades. La gestión de estos créditos no tiene precedentes, ya que es la primera vez que se "priorizan montos tan significativos para el área rural". "Tenemos una cartera de proyectos que están listos, el día que sean aprobados los proyectos de ley, se iniciará su ejecución de inmediato. Estamos seguros de que los diputados escucharán la voz del pueblo, ya que esta es una necesidad sentida de la población en las zonas rurales", manifestó. En la actualidad, según Veizaga, la cobertura del servicio de electricidad urbana alcanza a más del 99%, mientras que en las zonas rurales llega al 84%. Hay lugares donde la cobertura rural es aún más baja, siendo del 70% y 76% en Potosí, Beni y Pando, respectivamente, mientras que en Santa Cruz es del 89% y en Chuquisaca del 87%. "Esa es la brecha que nos falta cerrar. Con estos créditos, que se encuentran en el ámbito legislativo para su aprobación, pensamos alcanzar el 95 por ciento de cobertura rural", acotó la autoridad y recalcó que la ejecución de los proyectos convertirá a Bolivia en un referente regional.