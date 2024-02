Defensa del Consumidor pide investigar mercado negro del dólar





15/02/2024 - 09:18:39

El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, pidió investigar el “mercado negro del dólar” y cómo se obtienen las divisas e informó que solicitará una reunión interinstitucional para dar soluciones al respecto. “¿Cómo ese librecambista, que es mercado negro, mercado paralelo tiene dólares? ¿quién le entrega? Nosotros hacemos seguimiento la gente no va a vender dólares, más bien está queriendo comprar para ahorrar, por eso se ha incrementado la demanda, todos quieren comprar dólares”, dijo la autoridad. El Banco Central de Bolivia (BCB) entrega la divisa al sector bancario, pero los usuarios financieros reportaron dificultades para acceder a la misma. Sin embargo, los librecambistas tienen la divisa y según denuncias la venden hasta Bs 7,5 y Bs 8, por encima del tipo de cambio oficial que es de Bs 6,96. “¿Cómo están consiguiendo? ¿les está entregando la casa de cambio? ¿les está entregando algún exportador? No sabemos”, cuestionó Silva. Ante esta situación, Defensa del Consumidor coordinará una reunión con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el BCB y la Policía Boliviana para establecer acciones y así controlar la compra y venta de dólares en el sector no regulado, como los librecambistas. Señaló que es necesario evaluar a la brevedad posible los mecanismos de control que cada entidad realiza. “Es importante conocer esta información (…).¿A quién está entregando los dólares, el sistema financiero? tenemos que ver y hacer algo para controlar este tema que está afectando al sector que tiene relaciones comerciales con el dólar”, dijo.